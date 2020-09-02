С сегодняшнего дня в школах Петербурга заработали столовые и буфеты. Но просто так перекусить на перемене уже не получится - для каждого класса в школах должны разработать индивидуальные графики посещения столовой, заходить "не в свое время" запрещено. Но это полбеды - проблема в самом времени. В некоторых школах на обед ученикам выделяется 10-15 минут. Петербуржцы справедливо возмущаются, ведь даже в армии обеденный перерыв длится полчаса.

Несколько дней назад на сайте школы № 251 появился график посещения столовой. Из документа следовало, что первоклашкам на завтрак давалось 15 минут, второклашкам - 10. Обед в 5-м классе "А" начинался, если верить расписанию, в 11.55, а заканчивался - в 12.00. Класс 5-й "Б", судя по формулировкам, должен был приступить к трапезе в 12.00, а закончить ее - в 12.05.

Обнаружив это расписание, корреспондент "РГ" направила ссылку на документ в аппарат Уполномоченного по правам ребенка по Санкт-Петербургу. Ведомство, в свою очередь, обратилось за разъяснениями в школу и районную администрацию.

- Никто детей ограничивать пятью минутами не собирается, - успокоили "РГ" в аппарате детского омбудсмена. - Это график захода в столовую.

Выяснилось, что школа решила избежать столпотворения у раздачи, поэтому разработала отдельный график для захода в обеденную зону. Предполагается, что за выделенные пять минут весь класс зайдет в столовую, вымоет руки и сядет за обед. Спустя пять минут у раздачи и раковин должен появиться уже следующий класс.

Логика в таком расписании, конечно, есть, но формулировки оказались вводящими в заблуждение. В школе обещали их оперативно исправить.

В школе № 254 сразу указали в расписании, что оно касается не непосредственно обеда, а только прохода в столовую. Но и здесь родителям расслабляться не стоит. График жесткий. Например, 2-й "А" на завтрак должен прийти в 9.25, а на то, чтобы пройти, помыть руки, усесться, выделяется две минуты. А в 9.27 тем, кто не успел, будет дышать в спину 2-й "Б".

В большинстве школ вопрос питания обтекаемый. Установленное время посещения столовой варьируется от 10 до 20 минут. Для того чтобы зайти, помыть руки и сесть на свое место, слишком много времени, а чтобы съесть первое, второе, компот и булочку - как-то маловато. Но то, что 10 минут - это реальное время не только для сборов, но и для трапезы, подтверждает график дезинфекции.

Например, в школе № 305 для первой группы школьников завтрак предусмотрен с 9.50 до 10.05, но дольше в столовой остаться не получится, так как в 10.05 уже должна начаться дезинфекция.

То же самое и с обедами, первая группа школьников приступает в 12.00, и трапезу она должна окончить в 12.15, если не хочет столкнуться с дезрастворами.

В некоторых школах на обед ученикам выделяется 10–15 минут. Это меньше, чем в армии

В школе № 425 используют четкие формулировки. Ученики с 5-го по 7-й класс должны начать прием пищи в 13.20, закончить - в 13.30.

В ряде школ для классов, даже в одной параллели, для приема пищи определяется разное количество времени. Так, например, обстоят дела в школе № 386. Класс 1-й "А" в этом учреждении должен успеть посетить столовую с 9.05 до 9.15, а 1-й "Б" - с 9.15 до 9.45. При этом 2-й "А" получает время с 9.50 до 10.10, а 2-й "Б" - с 9.40 до 9.50. Похожая история в школе № 10, где 4-й "Б" и 2-й "А" получили на посещение столовой 10 минут, а все остальные классы в младших и средних параллелях - по 20-25 минут.

Споры по поводу графиков посещения школьных столовых активно разгораются в соцсетях. Одни родители склоняются к тому, чтобы плотнее кормить детей перед выходом из дома, другие намерены давать с собой перекусы. Мам и пап, которые были бы согласны с тем, что 10 минут на обед - достаточно, корреспонденту "РГ" найти не удалось.

Тем не менее, как говорят в аппарате Уполномоченного по правам ребенка по Санкт-Петербургу, жалоб на график работы школьных столовых пока не поступало. Справедливости ради, стоит отметить, что и столовые только с сегодняшнего дня работают в обычном режиме, поэтому еще никто из детей не успел испытать на себе, что такое комплексный обед на скорость. •