В Ненецком автономном округе запустили проект "Народный советник", который поможет жителям быстрее доводить свои проблемы до власти.

Инициативная группа из числа самых активных граждан собирает в соцсетях наболевшие вопросы от земляков, а также варианты их решения. На основе этой информации "народные советники" составляют бюллетень, который направляют по всей вертикали власти - от депутатов до врио губернатора.

- "Народный советник" - не административное начинание, а результат исследования общественного мнения, - пояснил идеолог проекта Олег Мазур. - Мы изучали вопрос формирования диалога между властью и жителями округа. Выяснилось, что необходимо связующее звено.

Но смысл проекта не в том, чтобы просто завалить органы власти "обращениями граждан", подчеркивает общественник. Зачастую на местах гораздо виднее, как быстро и просто решить ту или иную проблему. Поэтому "народные советники" будут оказывать чиновникам информационно-консультационную поддержку.

На счету нового движения уже есть примеры решенных вопросов. Так, многие родители жаловались, что детские сады начинали работу в 7.30, а "утренний фильтр" в связи с пандемией открывался только через полчаса, когда приходили медработники. С помощью "народных советников" в детсадах все стали начинать одновременно.

Пополнить их число может любой житель НАО. Для этого надо заполнить анкету и заявление в сообществе проекта на сайте "ВКонтакте", а затем доказать свою активность в ходе испытательного срока.