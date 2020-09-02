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02.09.2020 13:18
Рубрика: Общество

Перезимовать без кашля

В Петербурге началась массовая вакцинация против гриппа
Текст: Вадим Смирнов (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 196(8250)
В этом году к традиционной прививочной кампании против гриппа подчеркнутое внимание - вакцинацией планируется охватить не менее 60 процентов петербуржцев, то есть более трех миллионов человек, в том числе 488 тысяч детей. Акцент будет сделан на группах риска: детях, пожилых, медиках, педагогах, людях, страдающих хроническими заболеваниями.
Передвижные прививочные пункты будут работать по особому графику у самых оживленных станций метро. Фото: Сергей Николаев/РГ Передвижные прививочные пункты будут работать по особому графику у самых оживленных станций метро. Фото: Сергей Николаев/РГ
Передвижные прививочные пункты будут работать по особому графику у самых оживленных станций метро. Фото: Сергей Николаев/РГ

- Мы столкнулись с опасным, малоизученным вирусом COVID-19 и должны использовать все проверенные средства защиты. К их числу относятся и прививки от сезонного гриппа, который способен усугубить течение любого заболевания, - отмечают в Смольном. - Каждый из нас должен подумать о том, чтобы обезопасить себя и окружающих.

Фото: iStock
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Опасность гриппа - не только в тяжелом течении болезни, но и в осложнениях. Особенно он опасен для лиц пожилого возраста, маленьких детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Высокий охват профилактическими прививками позволяет предотвратить эпидемический подъем в осенне-зимний период, который ежегодно начинается уже в ноябре, а пик эпидемии приходится на период с декабря по март. Вакцинироваться необходимо заранее, лучше всего с сентября по октябрь: для формирования иммунитета после прививки требуется две-три недели.

Ежегодно грипп переносит каждый третий - пятый ребенок и пятый - десятый взрослый.

- Ожидаемый в этом году штамм вируса гриппа - абсолютно новый, и население не имеет к нему даже частичного иммунитета, - подчеркивает важность вакцинации именно в этом году главврач больницы имени Боткина Денис Гусев. - Кроме того, в условиях пандемии коронавируса крайне важно защититься от других конкурирующих инфекций.

Для иммунизации против гриппа в этом году будут использовать вакцины российского производства "Ультрикс квадри" и "Совигрипп". Они включают три актуальных штамма вируса гриппа, отличных от штаммов прошлого года.

По словам исполняющего обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрия Лиознова, технология производства вакцин в России отработана десятилетиями и ничем не отличается от зарубежных производств.

Важно знать

В Петербурге проходит иммунизация против пневмококковой инфекции. Для детей двух - пяти лет и взрослых людей из групп риска вакцина закупается за счет городского бюджета. В 2020 году на эти цели выделено 129 миллионов рублей.

Кстати

Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России произведет 30 миллионов доз вакцины для профилактики гриппа в рамках Национального календаря профилактических прививок. Этот институт является ведущим отечественным разработчиком и производителем вакцин для профилактики гриппа и единственным их экспортером. До трех миллионов доз вакцины будет поставлено в страны Латинской Америки - в Никарагуа, на Кубу и в Венесуэлу. С апреля НИИ разрабатывает вакцину против COVID-19. К настоящему моменту закончен первый этап скрининговых доклинических исследований. Над созданием вакцины от коронавируса также трудятся Институт экспериментальной медицины, компания "Биокад" и НИИ гриппа.

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