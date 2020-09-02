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02.09.2020 14:52
Рубрика: Происшествия

В Петербурге задержали "работника банка", снявшего деньги по звонку

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который, представившись работником банка, выманил у горожанки 480 тысяч рублей. Таких уголовных дел возбуждается множество по всей стране, но в Петербурге сотрудники полиции смогли оперативно задержать подозреваемого. В следствии полагают: задержанный - не просто исполнитель, он руководитель крупной преступной группы, которая специализируется на обманах граждан.

Жители Северо-Запада поверили в "компенсации" и лишились миллионов

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, сама транзакция произошла 14 августа. Петербурженке позвонили с незнакомого московского номера. Звонивший представился работником одного из крупнейших банков России и заявил, что деньгам на счетах горожанки угрожает страшная опасность, если ничего не предпринять сейчас, средства похитят.

Чтобы защитить сбережения, "работник банка" предложил женщине снять деньги со всех счетов и положить на один специальный счет через банкомат. Петербурженка перевела деньги на указанный счет и лишь затем поняла, что не имеет к нему доступа - то есть, ее деньги, а это 480 тысяч рублей, оказались похищены.

Женщина обратилась в полицию. Очень часто такие истории заканчиваются тем, что следы злоумышленников теряются. Но не в этот раз. По номерам телефона, номеру счета и другим сведениям следователи смогли вычислить подозреваемого.

На него завели уголовное дело о мошенничестве. На судебном заседании, конкретизируют в пресс-службе судов, представитель следствия заявил, что в группе много участников и еще далеко не все имена известны следователям, также подозреваемый администрирует сайт по обмену криптовалюты и является одним из руководителей группировки.

Хотя следствие ходатайствовало о заключении под стражу, Октябрьский районный суд Петербурга отправил мужчину на два месяца под домашний арест. За это время петербуржец должен подумать над своим поведением.

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