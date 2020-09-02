В петербургских школах будут дежурить медики для выявления детей с ОРВИ

В школах Петербурга станут дежурить медработники из поликлиник. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

Главная задача медработников будет заключаться в том, чтобы выявлять детей с ОРВИ, а также принимать решение, куда дальше направлять этих школьников. Чихающих, кашляющих и температурящих детей домой одних не отпустят.

Если в школу придет такой ученик, то медработник должен вызвать к нему "скорую" или вызвать родителей. Пока школьник будет ждать врачей или маму с папой, его изолируют от одноклассников. Решение об изоляции ученика также будет принимать медработник.

Сейчас в школы Петербурга ученики приходят в разное время, у одних классов занятия начинаются в 8.30, у других - на 15 минут позже и так далее. В классы дети попадают с разных входов. Возле каждого из них дежурят дежурные педагоги, которые измеряют всем ученикам температуру.