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02.09.2020 15:54
Рубрика: Общество

Поэту и юристу

Текст: Владислав Двоеглазов (Великий Новгород)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 196(8250)
В Великом Новгороде открыли памятник Гавриилу Державину, поэту и государственному деятелю XVIII-XIX веков.
Бюст Державина установили во дворе новой школы № 36. Фото: Владислав Двоеглазов/РГ Бюст Державина установили во дворе новой школы № 36. Фото: Владислав Двоеглазов/РГ
Бюст Державина установили во дворе новой школы № 36. Фото: Владислав Двоеглазов/РГ

Идея памятника Державину возникла около пяти лет назад. Первоначально обсуждался вариант скульптуры в полный рост в одном из городских скверов, потом было принято решение делать бюст и установить у новой, только что построенной школы N 36, которая получила имя Гавриила Державина.

Фото: Владимир Желтов/Пресс-служба Государственного мемориального музея имени А.С. Суворова
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- Это праздник для Великого Новгорода, для школы, для всей России, потому что с Гавриила

Державина фактически начался золотой век не только в поэзии, но и в культуре, в праве. Он воевал за целостность страны, он был и губернатором, и министром юстиции. Он один из авторов преобразований в русском языке, - подчеркнул на открытии депутат, председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.

Бюст отливали в Санкт-Петербурге, а для консультаций в Великий Новгород приезжали сотрудники Музея-усадьбы Державина из Северной столицы.

- Есть прижизненные портреты Державина. Особенно удачны работы художника Боровиковского, на которые я ориентировался, добиваясь максимального портретного сходства, - говорит скульптор Вадим Боровых.

Ассоциацией юристов России, при содействии которой создавался бюст, Великий Новгород был выбран не случайно. Именно на Новгородчине, в имении Званка прошли последние годы жизни Державина. Похоронен Гавриил Романович в новгородском Варлаамо-Хутынском монастыре.

Кстати

Накануне открытия памятника в Великом Новгороде вручили ежегодную Национальную юридическую премию имени Гавриила Державина. Обладателем награды стала секретарь Общественной палаты РФ, руководитель Исследовательского центра частного права при Президенте РФ Лидия Михеева. На церемонии она сообщила, что денежную часть премии передает дому-интернату для престарелых и инвалидов поселка Шимск Новгородской области.

В регионах Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород

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