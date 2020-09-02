Осень, пожалуй, лучшее время не только для отдыха, но и для того, чтобы заняться своим здоровьем. Поэтому вовсе не случайно одним из самых популярных направлений на российских курортах стал Крымский полуостров. С начала курортного сезона, по данным министерства туризма и курортов Крыма, там отдохнули более полутора миллионов туристов. Впереди бархатный сезон, в который можно замечательно провести время с пользой.

Осенний Крым не сравнить ни с чем. Это райский уголок с завораживающей природой и ласковым климатом, способный подарить непередаваемые эмоции и не только зарядить позитивом, но и благодаря заложенному потенциалу сделать отдых приятным, познавательным и невероятно полезным. Одним из наиболее востребованных мест является приморский город Саки, получивший мировую известность благодаря старейшему в России уникальному грязевому озеру, известному еще со времен Геродота.

Первая гостиница Сакского курорта была построена по инициативе императора Николая Первого. И это не случайно. Ведь главным целебным фактором здесь является грязь и рапа (соляной раствор) озера. Исследованию химического состава грязи посвящены многие научные работы. Содержание липидов, витаминов, аминокислот в Сакском озере в несколько раз больше, чем в Мертвом море.

Иловая сульфидная грязь благотворно влияет на опорно-двигательный аппарат, центральную нервную систему, кожу, урологическую и гинекологическую сферы, гормональный фон. А еще она освобождает организм от радионуклидов, активизируются защитные силы организма.

В Саки приезжают люди с проблемами гинекологического и урологического профиля, мужского и женского бесплодия, болями в позвоночнике и суставах, с кожными и неврологическими патологиями.

- Осень не зря называют бархатным сезоном. Ведь это самое благоприятное время для отдыха и оздоровления, - говорит Сергей Мишарин, генеральный директор санатория "Северное сияние", расположенного в 30 метрах от моря и в 250 от Сакского озера. - Чрезвычайно полезно дышать морским воздухом, который, кроме того, обогащен испарениями солей из озера, обладающих бактерицидным свойством. Конечно, из года в год курорт претерпевает изменения. Сейчас здесь есть все для полноценного отдыха и укрепления здоровья, так как расположена здравница в экологически чистом месте, где можно насладиться красотами курорта и восстановить жизненные силы.

- Именно осенью Крым раскрывает свой лечебно-оздоровительный потенциал. В октябре жара уже спадает, и можно проводить лечебные процедуры. Крым - это традиционный курорт для лечения различных заболеваний и реабилитации. И в целом у нашего региона серьезная лечебно-оздоровительная база, а это как раз то, что сейчас актуально для страны на фоне пандемии, - заявил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.