Семья из Элисты стала победителем Всероссийского конкурса "Семья года". Она заняла первое место в номинации "Многодетная семья".

У каждого из семьи Улановых столько дел и увлечений, что собраться всем вместе удается очень редко. Фото: Из архива семьи Улановых

У Очира и Натальи Улановых пятеро детей, причем двое из них приемные, а сама семья-победительница оказалась межнациональной.

- Я кореянка, а муж - калмык. Мы познакомились в Самаре, где вместе учились в вузе. Мои братья, кстати, тоже женились на девушках других национальностей - с русской и армянской кровью. В этом году нашей семье будет уже 18 лет. О такой большой семье мы с Очиром мечтали еще с нашего конфетно-букетного периода. Рисовали в воображении дом, полный детей, и представляли теплые вечера в кругу семьи. И наша мечта сбылась, - рассказывает Наталья Уланова.

О детях она может говорить бесконечно, тем более, что у каждого проявляются свои яркие особенности. Самая старшая и самая, как отмечают родители, заботливая дочь студентка Наталья любит велоспорт, с удовольствием вышивает и готовит. Еще один студент в семье, Аркадий, занимается воркаутом и увлекается автотюнингом. Лицеист Бамба, по мнению родных, отличается целеустремленностью. Он интересуется головоломками, футболом и компьютерными играми. Самой творческой натурой среди Улановых оказалась школьница Валерия, которая любит рисовать, танцевать и мечтает стать стилистом женской одежды. А общий любимец, четырехлетний Артур, уже проявляет волевой характер. Родители заметили, что если он чем-то заинтересовался, то будет изучать увлекшую его тему до конца. Сейчас, например, Артуру интересны акулы.

- У каждого из нас есть свои увлечения, но мы всегда чувствуем себя единым целым и не мыслим жизни друг без друга. Мы любим проводить вместе вечера, рассматривать семейный альбом, вспоминать забавные истории из жизни и просто быть рядом. Любим отдыхать вместе на природе, готовить на костре. Но сейчас так мало времени удается проводить совместно, что просто поужинать полным составом для нас - это настоящее удовольствие, - рассказывает Наталья.

Участвовать в конкурсе Улановы решили, чтобы еще больше сплотить семью с детьми самого разного возраста и разных интересов.

Очир и Наталья подчеркивают, что стараются прививать в своем кругу семейные ценности. Они с измальства учат детей уважать старших, встречать в доме гостя, как родного человека, а главное - поддерживать друг друга в любой ситуации, потому что убеждены: такая помощь - это самое важное, что может дать человеку семья. У Улановых есть даже свой девиз: "Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе!"

Кстати, о том, как тяжело жить без поддержки близких, Улановы знают не понаслышке. Они всей семьей регулярно навещают элистинский дом престарелых и помогают одиноким старикам.

Комментарий

Марина Ользятиева, министр социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия:

- Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия поздравляет всех участников этого масштабного Всероссийского конкурса и, конечно, семью Улановых с заслуженной победой. Надо отметить, что конкурс состоялся впервые в 2016 году, и наши семьи ежегодно в нем побеждают. Это Андрюшкеевы (2016 г.), Нарин-Шариновы (2017 г.), Чужаевы (2018 г.), Манджиевы (2019 г.). Все участники своим примером, опытом, успехами помогают укреплять в общественном сознании главные ценности - крепкой семьи и позитивного родительства.