Крымчанина оштрафовали за незаконный оборот артефактов

Кировский районный суд Республики Крым назначил административное наказание 26-летнему местному жителю, дома у которого сотрудники УФСБ обнаружили незаконно добытые во время нелегальных археологических раскопок 225 артефактов.

Среди изъятых сотрудниками спецслужбы предметов находились 202 монеты эпохи античности и средневековья, 10 монет Российской империи конца XVIII века, 12 наконечников стрел V века до новой эры и футляр с тремя фрагментированными инструментами эпохи античности. Согласно заключению эксперта, все они представляют культурную и историческую ценность. Однако у любителя древности не было никакого разрешения или лицензии на такую деятельность или документов, подтверждающих законность происхождения и приобретения артефактов.

- Свою вину в совершении инкриминированного административного правонарушения молодой человек признал, - сообщили в суде. - Совершение сделок с археологическими предметами с нарушением требований, установленных законодательством РФ, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией археологических предметов.

Суд признал жителя Кировского района виновным по статье 7.15.1 КоАП РФ "Незаконный оборот археологических предметов" и назначил наказание в виде административного штрафа - 2000 рублей. Предметы археологии, представляющие особую научную и культурологическую ценность, переданы в ГБУ РК "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник". Решение суда может быть обжаловано в вышестоящих инстанциях.