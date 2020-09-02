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Рубрика: Власть

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Михаил Мишустин поздравил Кубанский госуниверситет со 100-летием
Текст: Галина Мисливская (Краснодар)
Российская газета - Неделя № 196(8250)
Кубанский государственный университет (КубГУ) продолжит получать федеральные субсидии на организацию учебного процесса и научные разработки, а также ему выделят дополнительные средства на строительство нового общежития. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Южный федеральный округ.
Михаил Мишустин вместе с ректором КубГУ Михаилом Астаповым (в центре) ознакомился с проектами университетских ученых. Фото: РИА Новости www.ria.ru Михаил Мишустин вместе с ректором КубГУ Михаилом Астаповым (в центре) ознакомился с проектами университетских ученых. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Михаил Мишустин вместе с ректором КубГУ Михаилом Астаповым (в центре) ознакомился с проектами университетских ученых. Фото: РИА Новости www.ria.ru

В эти дни вуз отмечает столетний юбилей. Сейчас в КубГУ обучается около 28 тысяч студентов, в том числе иностранцы, граждане 55 стран мира. Михаил Мишустин поздравил руководство вуза и студентов с началом учебного года и столетним юбилеем КубГУ. "За это время вуз стал одним из крупнейших в стране научно-образовательных центров", - отметил он во время встречи с молодыми учеными и предпринимателями. Вуз получит и хороший подарок к юбилею. Идею подали первокурсники во время встречи с премьером. "Они сказали о том, что есть проблемы с общежитием", - рассказал Мишустин. "Мы тут посоветовались, здесь и министр финансов, и министр науки и образования, и решили сделать вам такой подарок: как только мы приедем, мы оформим все документы, чтобы обеспечить соответствующее финансирование, чтобы построить новый корпус для общежития Кубанского госуниверситета", - заявил глава кабмина.

На встрече с молодыми учеными Мишустин рассказал о госпрограммах поддержки науки и инноваций. В частности, планах развития технологии искусственного интеллекта. "Вы знаете, что принята соответствующая программа на четыре года, но самое важное - предусмотрены специальные гранты, которые будут в течение четырех лет выделяться на развитие небольших стартапов и компаний, которые уже в большом количестве присутствуют на нашем рынке информационных технологий", - сказал он. По словам Мишустина, в течение этого срока будет выделено около 12 млрд рублей на помощь 1 тыс. 200 стартапов.

Как изменилась Кубань за последние пять лет
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