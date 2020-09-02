На Кубани режим повышенной готовности продлен до 18 сентября

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении в регионе режима повышенной готовности до 18 сентября.

Как пояснили в администрации края, по-прежнему запрещено проведение деловых, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий с числом участников свыше 100 человек. Сохраняется масочный режим в транспорте, офисных центрах и закрытых помещениях. Людям старше 65 лет, а также гражданам с заболеванием сердца и сосудов, органов дыхания, диабетом и другими хроническими недугами следует соблюдать режим самоизоляции.

По данным на 2 сентября, в регионе зафиксировали 11382 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 9377 человек, 187 пациентов скончались.