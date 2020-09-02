На Кубани за контрабанду наркотиков осужден гражданин США

Ейский городской суд Краснодарского края вынес приговор в отношении 46-летнего гражданина США. По информации пресс-службы прокуратуры Кубани, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств, совершенная в значительном размере").

По данным правоохранителей, обвиняемый в феврале 2019 года, находясь в Ейске, через интернет заказал у неустановленного лица (он находился на территории Великобритании), наркотического средства кокаин общей массой более 3 граммов, что относится к значительному размеру.

Сообщается, что затем это наркотическое средство, которое было, кстати, упаковано заводским способом, международным письмом из Англии было направлено в приморский кубанский город. И хдесь 16 мая 2019 года вручено адресату.

А когда по этому факту было возбуждено уголовное дело, американец попытался скрыться от органов предварительного расследования: ему удалось выехать в Республику Беларусь. Однако когда мужчина уже готовился вылететь из международного аэропорта Минска в Турцию, его удалось задержать.

Как рассказали в надзорном ведомстве, Ейский городской суд "с учетом позиции государственного обвинителя, тяжести совершенного преступления, раскаяния в содеянном и признания вины подсудимым, назначил последнему 4 года лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима".

Приговор в отношении иностранного гражданина еще не вступил в законную силу.