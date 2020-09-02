"Партизанская деревня" станет частью парка "Патриот" на Самбекских высотах

Построенная солдатами и офицерами Южного военного округа "Партизанская деревня" станет частью экспозиции парка "Патриот" военно-исторического музея "Самбекские высоты". Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

- Деревня полностью воссоздана по фотографиям архивов военно-исторических музеев области и Южного военного округа, а также благодаря воспоминаниям участников партизанского движения, - подчеркнул Вадим Артемов.

"Партизанская деревня" состоит из штабного сруба, замаскированных позиций для артиллерийских орудий, полосы препятствий, площадок с ростовыми фигурами для метания ножей, саперных лопаток и топоров, а также медицинского пункта, шалашей, столовой и землянок.

Особенностью комплекса является действующая пекарня, где для посетителей музейного комплекса выпекается партизанский хлеб. Рецепт описан в "Справочнике войскового повара-пекаря" 1944 года издания. Для выпечки ржаного хлеба во время войны использовали быструю закваску: 60 миллилитров теплой воды, один грамм прессованных дрожжей и 60 граммов ржаной цельнозерновой муки.

Экспозицию парка "Патриот" в год 75-летия Победы также пополнят около 20 образцов артиллерийского вооружения и более 10 единиц автомобильной техники. Так, в парк будут переданы гаубицы Д-30 "Гвоздика", 120-мм орудие "Нона", боевая машина "Точка-У", минометы, зенитная установка, реактивная система залпового огня "Град" и другие образцы техники.

Напомним, что строительство музея "Самбекские высоты" началось в 2015 году. Реализация проекта осуществлялась в том числе за счет добровольных пожертвований. Всего было собрано свыше 744 миллионов рублей.

Комплекс, общей площадью в 14 гектаров, объединил построенный во времена СССР мемориал с вновь созданными зданиями музея и информационно-выставочного центра, часовни, новыми монументами, интерактивной площадкой для военной техники, мемориальным захоронением останков воинов, обнаруженных поисковиками. Рядом разбит уникальный сад, где специально подобранные деревья и кустарники цветут весь май. Комплекс оснащен самым современным мультимедийным оборудованием.

Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, музей "Самбекские высоты" призван стать ответом историческому беспамятству и сохранить память о победителях фашизма.