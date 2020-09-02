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02.09.2020 15:53
Рубрика: Власть

Под Астраханью уничтожат столетние ямы с нефтяными отходами

Текст: Наталья Коротченко
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова прибыла в Астраханскую область для обсуждения "горючего" вопроса: около ста лет экологии региона угрожают резервуары с нефтяными отходами: мазут, моторное топливо, нефтешлам, продукты очистки трюмов нефтеналивных судов - складировались прям в землю без бетонной "подушки" с перспективой отравить все вокруг. Общая площадь страдающей территории - свыше 100 гектаров.

Две свалки под звучным названием "Соколовские" - в честь купца - нефтепромышленника образовались в царские времена в Приволжском районе области, еще 19 ям вырыли в 40-х годах XX века в Икрянинском районе для хранения резервного топлива, причем шесть нефтехранилищ стоят на берегу Волги, от воды нефтяные "озерца" отделяет лишь трехметровый земляной вал.

Фото: iStock
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Как сильно навредили нефтесвалки земле и воде в региональной службе природопользования ответить затруднились: пробы не брали, нет специальной лаборатории. Но и. о. руководителя ведомства Сергей Смирнов уверил главу Росприроднадзора, что природная "глина держит" нефтяные озера в их берегах.

- Ситуация под контролем, - заявил журналистам губернатор Игорь Бабушкин, - мы провели совещание и выработали меры: в этом году начинаем проект по Соколовским ямам, 106 млн из федерального бюджета выделено, в следующем году такую же сумму ожидаем и к октябрю 2021 года проблема будет решена.

По словам Светланы Радионовой, пока экстренной ситуации нет, но Росприродназор настаивает ликвидировать нефтяные ямы и рекультивировать грунт, как можно быстрее:

- Каждый день рискуем: люди мимо этого ездят, может случиться любая погодная аномалия, - заявила она журналистам, - мы бы хотели, чтобы быстрее эти земли были возвращены в оборот. У нас есть федеральный проект по оздоровлению Волги, именно туда войдут эти объекты.

Корреспонденту "РГ" Светлана Радионова сообщила, что, по опыту подобных объектов в других регионах, на процесс восстановления земель в районе нефтехранилищ уйдет не больше года с момента разработки проектной документации.

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