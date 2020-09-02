Путин поддержал проект водоснабжения Севастополя

Президент обещал поручить правительству проработать финансирование проекта по обеспечению Севастополя водой. О том, как избавить город от возможного дефицита, зашла речь на встрече с врио главы города Михаилом Развожаевым.

"Практически по всем направлениям в Севастополе все вопросы решены, остается только работать. Все необходимые ресурсы, финансовые инструменты выделены", - сообщил Развожаев. Но есть системная проблема, которая обострилась в этом году. Впервые с 1994 года на полуострове средняя температура - плюс 27, начиная с весны, и абсолютно нет осадков. В базовом Чернореченском водохранилище опускается отметка воды. Ее хватит до конца года, но если такая погода будет и дальше, то в следующий год придется входить в очень тяжелом состоянии. Плюс значительные водопотери в сетях.

Есть задуманный еще в советское время проект - переброска части воды из горной реки Коккозка в Чернореченское водохранилище, рассказал докладчик. В паводок, с января по март, около 15 млн тонн в месяц избыточной воды уходит в море - ее можно было бы перебросить в водохранилище. "Это решило бы все проблемы Севастополя с надежным обеспечением водой", - уверен он. Но нужен ковшевой водозабор.

"Проект этот мы предварительно просчитали, он стоит 3,8 млрд рублей. В случае вашей поддержки его нужно будет реализовать в максимально короткие сроки", - пояснил врио губернатора, сообщив, что есть предварительная поддержка министра обороны - так что военные строители готовы максимально оперативно помочь. Коккозка находится на территории Республики Крым, но эта паводковая вода никем не используется. Зато Севастополь мог бы перебросить часть воды с Вилинского водозабора в Симферополь. Руководство Крыма за. "Таким образом, необходимо решение о выделении средств", - пояснил Развожаев.

Но мало найти воду, ее нужно не потерять. "К сожалению, при Украине в водоотведение не инвестировалось вообще ничего. В 2014 году водопотери достигали 60 процентов от той воды, которая поступала в Севастополь", - констатировал докладчик. За пять лет они были существенно снижены, но все равно остаются значительными - до 40 процентов. Но есть потенциал снижения порядка 20 процентов. Для этого Севастополю нужно еще 3,6 млрд рублей для капремонта сетей водоснабжения. "За пять лет мы бы эту программу могли выполнить и сделали бы потери в водных сетях нормативными", - заметил Развожаев. "То есть всего для решения вопроса с водой в Севастополе необходимо выделение дополнительно 7,4 млрд рублей", - подсчитал он.

Президент назвал этот вопрос фундаментальным, таким же, как и электроснабжение: "Поэтому, безусловно, будем решать". Владимир Путин обещал дать поручение правительству и указал выверить цифры и начинать работу.

Глава государства назвал экологическую проблему одной из безусловных проблем для Севастополя. Бухта Балаклава - идеальное место для туризма. Но если сброс неочищенных вод продолжится, ничего хорошего не будет, заметил Путин и попросил обратить на это внимание. А если нужна поддержка - то она будет.