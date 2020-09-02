В Апшеронском районе Кубани создадут туркластер "Курджипский"

Новости

Юрий Лоза отозвался на смерть Бориса Клюева и Ирины Печерниковой 13:02
Мишустин расширил список победителей конкурса благоустройства малых городов 12:55
Мишустин: 300 млн руб. выделено на строительство школ и детсадов в Тулуне 12:40
Власти Маврикия требуют у Токио компенсацию за разлив нефти 12:38
Белорусы вышли в финал конкурса "Танковый биатлон" 12:37
Министр обороны Беларуси посетит Москву 4 сентября 12:31
Путин и Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели 12:25
Полярный Урал заселят толсторогами 12:19
В Саратовcкой области директора интерната уволили из-за COVID-19 12:19
Макей поблагодарил Россию за взвешенную позицию по ситуации в Беларуси 12:10
Вероятный преемник Абэ не поменяет курс в отношении России 12:03
Валерий Гаркалин рассказал о работе с Борисом Клюевым 11:58
"Довод" Нолана до премьеры заработал в России 11 миллионов рублей 11:49
Косатки повредили парусник ВМС Испании 11:47
Сергей Шойгу назвал дату проведения Географического диктанта в 2020 году 11:38
В Хабаровске представили нового министра культуры региона 11:37
Суга официально объявил о намерении побороться за пост премьера Японии 11:37
Ржевский мемориал за два месяца посетили более 200 тысяч человек 11:34
Медведев рассказал о первой поездке на Курилы 11:33
Умер первый омбудсмен России Олег Миронов 11:25
В Москве начались переговоры глав МИД России и Беларуси 11:22
Жириновский сделал прививку от коронавируса 11:20
В Шотландии определились со сроками подготовки референдума о независимости 11:17
Дочь Рамзана Кадырова Айшат стала замминистра культуры Чечни 11:08
Россия в августе увеличила добычу нефти на 5,1% 10:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Телеканал "Россия 1" покажет новый фильм-расследование о теракте в Беслане
Телеканал "Россия 1" покажет новый фильм-расследование о теракте в Беслане
02.09.2020 12:19
Рубрика: Власть

В Апшеронском районе Кубани создадут туркластер "Курджипский"

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
Апшеронский район Краснодарского края часто называют "кубанской Швейцарией" не только за потрясающе красивый ландшафт, но и за громадный рекреационный потенциал. Восстанавливать силы сюда едут жители больших городов.
Фото: Геннадий Аносов/РГ Фото: Геннадий Аносов/РГ
Фото: Геннадий Аносов/РГ

На территории района (он расположен всего в ста километрах от столицы Кубани) имеются все виды туризма, кроме, пожалуй, морского. Но о пляжах здесь и не вспоминаешь. Именно здесь планируют создать туристический кластер "Курджипский".

Фото: Владимир Аносов/РГ
Кубань стала лидером по приобретению турпутевок с кешбэком

Кластер будет раполагаться в юго-восточной части Апшеронского района на площади 230 квадратных километров. В него вошли Гуамское ущелье, Большая и Малая Азишская пещеры, заказник "Камышанова поляна" и Мезмай. В пределах ТРК находятся станицы Темнолесская и Нижегородская, поселок Мезмай и хутор Гуамка, а также долина реки Курджипс.

В состав зоны предлагается включить 22 объекта турпоказа, по территории будет проходить четыре туристических маршрута.

В общем, Апшеронский район - прежде всего территория, по которой нет смысла кататься на комфортабельном автобусе. Надевайте удобные растоптанные ботинки, берите запас еды и воды и отправляйтесь в путь.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодарский край: стратегия роста

Главное сегодня

Владимир Путин может выступить на юбилейной сессии ООН
Мишустин направил 34,3 млрд рублей на пособия детям
ФСБ пресекла деятельность нелегальных оружейников
Власти Греции объявили об открытии границы для россиян с 7 сентября
В столицах регионов России стартует досрочное голосование
Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет
На выборах-2020 используют новый комплекс онлайн-голосования