В Апшеронском районе Кубани создадут туркластер "Курджипский"

На территории района (он расположен всего в ста километрах от столицы Кубани) имеются все виды туризма, кроме, пожалуй, морского. Но о пляжах здесь и не вспоминаешь. Именно здесь планируют создать туристический кластер "Курджипский".
Кластер будет раполагаться в юго-восточной части Апшеронского района на площади 230 квадратных километров. В него вошли Гуамское ущелье, Большая и Малая Азишская пещеры, заказник "Камышанова поляна" и Мезмай. В пределах ТРК находятся станицы Темнолесская и Нижегородская, поселок Мезмай и хутор Гуамка, а также долина реки Курджипс.
В состав зоны предлагается включить 22 объекта турпоказа, по территории будет проходить четыре туристических маршрута.
В общем, Апшеронский район - прежде всего территория, по которой нет смысла кататься на комфортабельном автобусе. Надевайте удобные растоптанные ботинки, берите запас еды и воды и отправляйтесь в путь.