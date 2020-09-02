В Апшеронском районе Кубани создадут туркластер "Курджипский"

Апшеронский район Краснодарского края часто называют "кубанской Швейцарией" не только за потрясающе красивый ландшафт, но и за громадный рекреационный потенциал. Восстанавливать силы сюда едут жители больших городов.

На территории района (он расположен всего в ста километрах от столицы Кубани) имеются все виды туризма, кроме, пожалуй, морского. Но о пляжах здесь и не вспоминаешь. Именно здесь планируют создать туристический кластер "Курджипский".

Кластер будет раполагаться в юго-восточной части Апшеронского района на площади 230 квадратных километров. В него вошли Гуамское ущелье, Большая и Малая Азишская пещеры, заказник "Камышанова поляна" и Мезмай. В пределах ТРК находятся станицы Темнолесская и Нижегородская, поселок Мезмай и хутор Гуамка, а также долина реки Курджипс.

В состав зоны предлагается включить 22 объекта турпоказа, по территории будет проходить четыре туристических маршрута.

В общем, Апшеронский район - прежде всего территория, по которой нет смысла кататься на комфортабельном автобусе. Надевайте удобные растоптанные ботинки, берите запас еды и воды и отправляйтесь в путь.