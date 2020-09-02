В Крыму начнут продавать проездные билеты на электропоезда

В Республике Крым и Севастополе с 1 октября пассажиры пригородных электричек смогут оформить проездные билеты на различное количество поездок. Об этом сообщила пресс-служба "Южной пригородной пассажирской компании".

Абонементные билеты можно будет купить на 5, 10, 15, 20, 25 дней. Также будут действовать проездные на срок от одного до шести месяцев и годовые абонементные билеты. Предусмотрены и проездные "рабочего дня".

- Абонементные билеты "рабочего дня" могут оформляться на срок от одного до 6 и 12 месяцев, - уточнили в ЮППК. - Они действительны для проезда в течение срока действия с понедельника по пятницу, кроме нерабочих праздничных дней.

Стоимость абонементов начинается от 235 рублей и зависит от установленного тарифа, от протяженности маршрута, а также от срока действия билета.

ЮППК начала работу 1 января 2020 года. В маршрутной сети компании - 10 направлений - Симферополь - Феодосия, Соленое Озеро - Евпатория, Керчь - Анапа, Симферополь - Севастополь, Симферополь - Евпатория, Симферополь - Соленое озеро, Джанкой - Керчь, Керчь - Феодосия, Феодосия - Армянск, Севастополь - Евпатория. С начала года ЮППК перевезла свыше двух миллионов пассажиров.