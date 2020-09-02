В Крыму начнут продавать проездные билеты на электропоезда

Новости

В мире проходит акция памяти московского троллейбуса 14:31
Под Псковом нашли место массового сожжения тел советских граждан 14:19
Вышел трейлер мультсериала по "Миру Юрского периода" 14:17
МГУ вошел в топ-25 лучших вузов мира по качеству образования 14:16
В московских школах могут начать проводить уроки здоровья 14:03
В Крыму создали оперативный штаб по вопросам водоснабжения полуострова 14:00
Минск ответит странам Балтии контрсанкциями 13:58
Лавров: РФ озабочена задержаниями российских журналистов в Беларуси 13:56
Туристический ретро-трамвай вернется на улицы Петербурга 13:52
В Кремле прокомментировали актуальность размещения российской базы в Беларуси 13:51
С чем выступит Полесский драматический театр на фестивале в Смоленске 13:51
Стала известна причина смерти актрисы Ирины Печерниковой 13:48
Лавров: Ратификация соглашения о признании виз с Беларусью займет до двух месяцев 13:48
Япония рассматривает возможность бесплатной вакцинации от коронавируса 13:43
В Иерусалим запретили въезд дизельному транспорту 13:40
Лавров: Около 200 натренированных на Украине радикалов находятся в Беларуси 13:35
В Башкирии лжебанкиры выманили у женщины более миллиона рублей 13:25
"Села за стол - и всё": как умерла Ирина Печерникова 13:24
Памфилова: Выборы в сентябре не нарушат учебный процесс в школах 13:15
В Кремле рассчитывают на детальное разбирательство по делу Сафронова 13:14
Московские дома готовы к началу отопительного сезона 13:13
Звезда "Пацанов" снимется в перезапуске "Крика" 13:13
В Ленобласти 16-летняя мать призналась в убийстве дочери 13:12
Юрий Лоза отозвался на смерть Бориса Клюева и Ирины Печерниковой 13:02
Мишустин расширил список победителей конкурса благоустройства малых городов 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Телеканал "Россия 1" покажет новый фильм-расследование о теракте в Беслане
Телеканал "Россия 1" покажет новый фильм-расследование о теракте в Беслане
02.09.2020 13:19
Рубрика: Экономика

В Крыму начнут продавать проездные билеты на электропоезда

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

В Республике Крым и Севастополе с 1 октября пассажиры пригородных электричек смогут оформить проездные билеты на различное количество поездок. Об этом сообщила пресс-служба "Южной пригородной пассажирской компании".

Абонементные билеты можно будет купить на 5, 10, 15, 20, 25 дней. Также будут действовать проездные на срок от одного до шести месяцев и годовые абонементные билеты. Предусмотрены и проездные "рабочего дня".

Фото: Пресс-служба "Южной пригородной пассажирской компании"
В Крыму льготникам-пассажирам электричек оформят бесконтактные карты

- Абонементные билеты "рабочего дня" могут оформляться на срок от одного до 6 и 12 месяцев, - уточнили в ЮППК. - Они действительны для проезда в течение срока действия с понедельника по пятницу, кроме нерабочих праздничных дней.

Стоимость абонементов начинается от 235 рублей и зависит от установленного тарифа, от протяженности маршрута, а также от срока действия билета.

ЮППК начала работу 1 января 2020 года. В маршрутной сети компании - 10 направлений - Симферополь - Феодосия, Соленое Озеро - Евпатория, Керчь - Анапа, Симферополь - Севастополь, Симферополь - Евпатория, Симферополь - Соленое озеро, Джанкой - Керчь, Керчь - Феодосия, Феодосия - Армянск, Севастополь - Евпатория. С начала года ЮППК перевезла свыше двух миллионов пассажиров.

В регионах Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Памфилова: Выборы в сентябре не нарушат учебный процесс в школах
Лавров предостерег Запад от попыток оторвать Беларусь от России
В Кремле заявили о сокращении зависимости РФ от нефтегазовых доходов
Мишустин направил 34,3 млрд рублей на пособия детям
За сутки в России подтверждено 4952 случая COVID-19 в 84 регионах
Законы сентября затронут школьников, студентов, должников и льготников
Аналитики прокомментировали слухи о росте цен в сентябре