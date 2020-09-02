В Ростовской области загорелись около 20 домов

Новости

Перед смертью Борис Клюев готовился сыграть президента США 16:56
Абитуриенты направили 70 тысяч заявлений через сервис "Поступление в вуз онлайн" 16:49
Актера Владимира Андреева похоронили на Троекуровском кладбище 16:46
В Союзе кинематографистов рассказали об уникальном типаже Бориса Клюева 16:41
СК предъявил Фургалу официальное обвинение 16:38
Месси не уверен, что покинет "Барселону" в этом сезоне 16:28
В Тюмени сильный ветер повалил два строительных крана 16:27
Netflix купил российский сериал "Эпидемия" и дал ему новое название 16:27
В столице Болгарии начались массовые столкновения протестующих с полицией 16:20
Испанцы смогут брать оплачиваемый отпуск, если ребенок заболел COVID-19 16:14
Гинцбург: 10 тысяч участников исследования вакцины "Спутник V" получат плацебо 16:13
В Гильдии актеров кино вспомнили самые яркие роли Бориса Клюева 16:09
В ВОЗ призвали сохранять ограничения на период пандемии 16:03
В Минпросвещения прокомментировали вопрос работы школ во время выборов 16:01
В Казани возбудили дело после стрельбы полицейского по подчиненным 16:00
Электронные и аудиокниги будут облагаться НДС по льготной ставке 10% 15:30
Финляндия вновь начнет выдавать визы россиянам 15:28
Матвиенко обсудила с Мясниковичем вопросы развития Евразийского союза 15:24
На Кубани режим повышенной готовности продлен до 18 сентября 15:20
Обнародованы результаты вскрытия тела певицы Валентины Легкоступовой 15:05
В Екатеринбурге из окна школы выпал первоклассник 14:55
Шихан Куштау официально стал памятником природы 14:55
Начальники Генштабов России и Беларуси обсудили подготовку к учениям 14:54
Стали известны место и день похорон актера Бориса Клюева 14:38
Турфирмы Исландии массово сократят сотрудников 14:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Телеканал "Россия 1" покажет новый фильм-расследование о теракте в Беслане
Телеканал "Россия 1" покажет новый фильм-расследование о теракте в Беслане
02.09.2020 17:04
Рубрика: Происшествия

В Ростовской области загорелись около 20 домов

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)

Около двух десятков дач загорелись в Белокалитвинском районе Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу донского МЧС.

Причиной пожара в заповеднике "Утриш" стал разожженный туристами костер

Уточняется, что пламя полыхает в садоводческом товариществе "Пионер". Причиной стал лесной пожар, распространившийся на площади в два гектара. К тушению привлечен вертолет, а также задействовано 26 человек личного состава. Как уточняется ТАСС, загорелись заброшенные дома, в них никто не живет. Пострадавших в результате ЧП нет.

Отметим, что из-за установившейся жары и ветра загорелся сухостой также в Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах. В Тарасовском пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов из-за пожара на площади порядка десяти га.

"В аэромобильную группировку, которую направили на помощь спасателям, входят 100 человек и 15 единиц техники", - подчеркнули в ведомстве.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Кремль подтвердил подготовку речи Путина на Генассамблее ООН
Минэнерго: Спрос на нефть окончательно восстановится в 2021 году
Лавров предостерег Запад от попыток оторвать Беларусь от России
Памфилова: Выборы в сентябре не нарушат учебный процесс в школах
Минпромторг предложил отменить жалобные книги
Россияне стали через суд удалять оскорбления в Сети
В период самоизоляции в России резко активизировались мошенники