В Ростовской области загорелись около 20 домов

Около двух десятков дач загорелись в Белокалитвинском районе Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу донского МЧС.

Уточняется, что пламя полыхает в садоводческом товариществе "Пионер". Причиной стал лесной пожар, распространившийся на площади в два гектара. К тушению привлечен вертолет, а также задействовано 26 человек личного состава. Как уточняется ТАСС, загорелись заброшенные дома, в них никто не живет. Пострадавших в результате ЧП нет.

Отметим, что из-за установившейся жары и ветра загорелся сухостой также в Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах. В Тарасовском пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов из-за пожара на площади порядка десяти га.

"В аэромобильную группировку, которую направили на помощь спасателям, входят 100 человек и 15 единиц техники", - подчеркнули в ведомстве.