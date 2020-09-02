В Сочи спасли найденного в центре города белого ежика

Колючего альбиноса на своем придомовом участке в прямо центре города обнаружила пресс-секретарь Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Мария Спиридонова. По словам ученых, белые ежики - крайне явление редкое: на 10 тысяч серых зверьков приходится лишь один альбинос.

Учитывая, что ежи с такой особенностью практически не выживают в природе, сотрудник спасательного ведомства решила найти малышу новый дом.

- У альбиносов слабая иммунная система, и я очень боялась, что он просто не выживет в дикой природе. Тем более, ежик еще совсем маленький, вероятно, родился нынешней весной. Пришлось искать место, куда можно было бы пристроить животное, чтобы оно находилось под присмотром специалистов, - рассказала Мария Спиридонова.

На призыв о помощи откликнулись в Кавказском государственном природном заповеднике. Белого ежика приютили в расположенном в Адлерском районе города-курорта парке "Южные культуры", где для него уже начали строить специальный вольер. К тому же у сотрудников заповедника есть опыт спасения животных.

- Только в этом году в парке "Южные культуры" были обнаружены и спасены четверо зверей и птиц. Последним питомцем была рыжая цапля со сломанным крылом. В адлерской ветеринарной клинике ей сделали сложную операцию и восстановили крыло. В парке она прожила около месяца, а затем улетела. Сейчас в вольере живут две белки, спасенные из разоренного гнезда. Их выкормили из бутылочки. Так что и этому - в прямом смысле - чуду природы в парке будет обеспечен хороших уход и питание, - рассказала инженер паркового хозяйства Оксана Тимченко.

С именем для ежика-альбиноса сотрудники еще не определились. Пока неизвестно, какого пола редкий зверек.