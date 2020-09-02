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02.09.2020 00:00
Рубрика: Власть

В столицах регионов России стартует досрочное голосование

Текст: Галина Мисливская
В Единый день голосования 13 сентября в 22 столицах субъектов Федерации жители будут выбирать новый состав городских законодательных собраний. В 20 из них голосование начнется досрочно - со 2 или 3 сентября.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ на лайнере "Князь Владимир" в Сочи. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Голосование по поправкам в Конституцию РФ на лайнере "Князь Владимир" в Сочи. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Голосование по поправкам в Конституцию РФ на лайнере "Князь Владимир" в Сочи. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Такое право осталось за муниципалитетами, несмотря на общее сокращение объема досрочного голосования. Отметим, что муниципальный уровень пока не затронули новые избирательные технологии. Здесь нет ни дистанционного электронного формата, ни возможности проголосовать на цифровом участке. Система "Мобильный избиратель" также не охватывает муниципальные выборы.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Согласно закону об основных гарантиях избирательных прав, проголосовать досрочно (не ранее чем за 10 дней до основной даты) могут избиратели в столицах регионов и других муниципальных образованиях, если в день голосования они будут отсутствовать по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и прочее).

Муниципальные избиркомы самостоятельно составляют график досрочного голосования. Так, например, в Краснодаре на выборах городской думы седьмого созыва граждане будут голосовать на своих участках в течение всего периода - со 2 по 12 сентября. Такое же решение принято в Чебоксарах, где пройдут выборы городского собрания, и в Новосибирске, там будут голосовать за членов Совета депутатов.

В Казани на выборах городской думы четвертого созыва решили поступить иначе. Со 2 по 8 сентября голосование "досрочников" пройдет в территориальных избирательных комиссиях (ТИК), а 9-10 сентября - в участковых. Точно так же будут голосовать астраханцы за депутатов своей городской думы.

На этот случай предусмотрена процедура, которая не позволит исказить волеизъявление избирателя. Он сам запечатывает свой бюллетень в непрозрачный конверт и передает на хранение членам ТИК. На конверте нет личных данных избирателя, он защищен печатью комиссии и подписями членов территориальной комиссии. Конверты передаются в участковые комиссии по месту жительства заявителей накануне основной даты голосования.

Выборы губернаторов идут по референдумным сценариям

Напомним, в Единый день голосования 13 сентября 18 субъектов будут выбирать высшее должностное лицо, 11 - депутатов региональных заксобраний, в 4 округах состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы. В этих регионах голосование пройдет с 11 по 13 сентября.

В регионах Власть Работа власти Регионы Госфонды и контрольные органы ЦИК Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Сибирь ЮФО Краснодарский край Краснодар ПФО Чувашская республика Чебоксары ПФО Татарстан Казань ЮФО Астраханская область Астрахань СФО Новосибирская область Новосибирск Единый день голосования-2020

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