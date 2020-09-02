В столицах регионов России стартует досрочное голосование

В Единый день голосования 13 сентября в 22 столицах субъектов Федерации жители будут выбирать новый состав городских законодательных собраний. В 20 из них голосование начнется досрочно - со 2 или 3 сентября.

Такое право осталось за муниципалитетами, несмотря на общее сокращение объема досрочного голосования. Отметим, что муниципальный уровень пока не затронули новые избирательные технологии. Здесь нет ни дистанционного электронного формата, ни возможности проголосовать на цифровом участке. Система "Мобильный избиратель" также не охватывает муниципальные выборы.

Согласно закону об основных гарантиях избирательных прав, проголосовать досрочно (не ранее чем за 10 дней до основной даты) могут избиратели в столицах регионов и других муниципальных образованиях, если в день голосования они будут отсутствовать по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и прочее).

Муниципальные избиркомы самостоятельно составляют график досрочного голосования. Так, например, в Краснодаре на выборах городской думы седьмого созыва граждане будут голосовать на своих участках в течение всего периода - со 2 по 12 сентября. Такое же решение принято в Чебоксарах, где пройдут выборы городского собрания, и в Новосибирске, там будут голосовать за членов Совета депутатов.

В Казани на выборах городской думы четвертого созыва решили поступить иначе. Со 2 по 8 сентября голосование "досрочников" пройдет в территориальных избирательных комиссиях (ТИК), а 9-10 сентября - в участковых. Точно так же будут голосовать астраханцы за депутатов своей городской думы.

На этот случай предусмотрена процедура, которая не позволит исказить волеизъявление избирателя. Он сам запечатывает свой бюллетень в непрозрачный конверт и передает на хранение членам ТИК. На конверте нет личных данных избирателя, он защищен печатью комиссии и подписями членов территориальной комиссии. Конверты передаются в участковые комиссии по месту жительства заявителей накануне основной даты голосования.

Напомним, в Единый день голосования 13 сентября 18 субъектов будут выбирать высшее должностное лицо, 11 - депутатов региональных заксобраний, в 4 округах состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы. В этих регионах голосование пройдет с 11 по 13 сентября.