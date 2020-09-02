Власти рассмотрят "самые фантастические" варианты водоснабжения Крыма

Власти республики Крым рассматривают все возможные варианты сохранения истощающихся запасов питьевой воды для снабжения столицы республики, а также Симферопольского и Бахчисарайского районов. Для сокращения испарения влаги в трех водохранилищах полуострова, снабжающих Симферополь, рассматриваются даже фантастические варианты. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Мы рассматривали вплоть до самых фантастических вариантов с целью уменьшения различными способами объемов испарения с поверхности зеркала водохранилищ, - рассказал Аксенов. - Не буду сейчас рассказывать, какие были предложения, вплоть до фантастических, можно сказать. Попробуем все варианты, готовимся к худшей картине.

Симферополь снабжают питьевой водой Аянское, Партизанское и Симферопольское водохранилища. Суммарная доля испарений этих трех водоемов составляет 17 тысяч кубических метров воды в сутки. В конце августа в Крыму установилась крайне жаркая погода, столбик термометра поднимается до отметки 33 - 35 градусов Цельсия в тени. По прогнозам синоптиков, крайне жаркая погода продержится в Крыму еще неделю, в целом же сентябрь обещает быть сухим и теплым.

Между тем запасы воды в водохранилищах Крыма, снабжающих центральную часть полуострова, истощены. В Аянском водохранилище сейчас 44 процента запасов от проектного объема (остаток - 1 миллион 710 тысяч кубометров воды), в Симферопольском - 18 процентов (4 миллиона 390 тысяч кубометров), в Партизанском - 18,5 процента (6 миллионов 318 тысяч кубометров). С 24 августа в Симферополе и окружающем город районе введены суточные ограничения водоснабжения. С 7 сентября воду будут подавать только в утренние и вечерние часы.