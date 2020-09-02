Жительница Волгограда пожаловалась в прокуратуру на нарушение трудовых прав. Она работала врачом-косметологом в клинике. Это было ее основное место работы. В июле 2019 года женщина ушла в декретный отпуск.

Она неоднократно предоставляла начальству больничный лист для оплаты пособия по беременности и родам, однако руководство учреждения так ничего ей и не заплатило.

Российский Уголовный кодекс считает невыплату пособия свыше двух месяцев преступлением (подробно об этом в части 2 статьи 145.1 - наказание бывает разным, в зависимости от ситуации: от штрафа в 100 тысяч рублей до лишения свободы на три года). Надзорное ведомство провело проверку и убедилось в правоте горожанки. На директора клиники медицинской косметологии завели дело.

- Общий размер задолженности составил 70 тысяч рублей. При этом имеющиеся на расчетных счетах организации денежные средства, достаточные для погашения долга, расходовались на иные цели, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сотруднице наконец перечислили положенное по закону пособие. Но дело в отношении начальника не закрыто. Утвердили обвинительное заключение, документы направили в мировой суд.

Напомним, что по закону на пособие по беременности и родам могут рассчитывать женщины, если они очно учатся, работают (или уволены в связи с ликвидацией организации в течение года, предшествовавшего дню признания их безработными) или служат по контракту. Если гражданка не воспользуется правом на отпуск, а предпочтет работать и получать зарплату, то пособие ей не положено. Ведь работодатель уже перечисляет ей деньги за выполнение трудовых обязанностей.