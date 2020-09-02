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02.09.2020 19:37
Рубрика: Общество

От Калининграда до Сахалина

География абитуриентов уральских вузов резко расширилась
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 197(8251)
Если первое сентября в Уральском регионе отметили онлайн, то занятия начинаются в очном формате. Правда, такая возможность в большинстве образовательных организаций есть только у первокурсников. Остальные учащиеся полмесяца будут слушать лекции удаленно.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Всего на дневную форму обучения в университеты Свердловской области поступило более 12 тысяч студентов, а география приема заметно расширилась. Так, в Уральский институт управления РАНХиГС приехали ребята из Омской области, в УрФУ - из Калининграда, с Сахалина и Камчатки. Для вузов это в новинку, особенно с учетом того, что многие местные жители в этом году решили получать высшее образование в своем регионе.

Ажиотажный спрос возник из-за роста бюджетных мест для очников и онлайн-подачи документов

В частности, ажиотажный спрос возник из-за роста бюджетных мест для очников. Летом выделили сотни дополнительных по всем направлениям подготовки. Также число бюджетников увеличилось в колледжах, но и конкуренция там сохранилась высокая. По данным областного министерства образования и молодежной политики, на 21 тысячу вакантных мест в ссузах претендовало 46 тысяч человек.

Фото: misis.ru
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Большой приток студентов из других регионов, по мнению проректоров, связан и с подачей документов онлайн. Скажем, в федеральный университет, который единственный в Свердловской области принимал заявки через портал госуслуг, написали заявления около тысячи абитуриентов. В совокупности же общее количество желающих поступить туда увеличилось на три тысячи человек.

Однако дистанционный формат вызвал и свои издержки, как финансовые, так и временные. Работники приемных комиссий не могли отследить, выполнил ли учащийся все правила, ведь он высылал электронные документы и не сдавал оригиналы. Многие ребята подписывали согласие на зачисление сразу в несколько вузов, приказы из-за этого пришлось переделывать, тратя время на бумажную волокиту.

Что из образовательных программ оказалось наиболее востребованным? IT-сфера: к примеру, за 48 бюджетных мест по "информатике и вычислительной технике" в Уральском государственном горном университете боролось 700 человек. А в УрГЭУ самым популярным стало направление "информбезопасность и бизнес". В медуниверситете спросом пользовались медико-профилактическое дело, педиатрия. За счет целевого набора 655 студентов получат профессию бесплатно.

При этом проходной балл был довольно высокий: от 240 баллов. Впрочем, ЕГЭ прошел успешно, отмечают в областном минобре. Средний балл по результатам итоговой аттестации поднялся на десять пунктов к прошлому году. А высокобалльникам впервые оказали поддержку: УрФУ выдал 15 грантов на обучение по экономическим и новым гуманитарным специальностям, где "бюджет" даже не предусмотрен.

Тем временем

Вузы принимают все меры для соблюдения санитарной безопасности. В частности, они готовы обеспечивать студентов средствами индивидуальной защиты. УрФУ установил на входе в здания тепловизоры, за каждой группой закреплена отдельная аудитория для занятий, чтобы уменьшить число передвижений по корпусу. Учебный год университеты планируют провести в штатном режиме.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Уральский федеральный университет

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