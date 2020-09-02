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02.09.2020 17:31
Рубрика: Происшествия

Нелюдь в Сети

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Цифровая база данных лабораторной информационной системы Свердловского областного онкодиспансера подверглась атаке хакеров. Вирус, запущенный в систему неизвестными, заблокировал и превратил в абракадабру результаты гистологических исследований почти 400 больных.

Нелюди - иначе и не назвать таких людей - атаковали систему с данными об уральских онкобольных в самый уязвимый момент, когда началась интеграция локальной лабораторной информационной базы медучреждения с федеральной базой данных. Как пояснили IT-специалисты, защита была временно снята как раз для того, чтобы разные системы увидели и приняли друг друга. Но во время короткого "открытого окна" запущенный хакерами вирус успел заблокировать результаты гистологических исследований за десять предыдущих дней. Данные биопсии сотен пациентов не исчезли, но стали нечитаемыми, а значит, бесполезными для врачей.

Для врачей введены премии за раннее выявление онкологии

Вслед за атакой пришло письмо с требованием заплатить тысячу долларов за ключ к расшифровке. Однако поощрять наглость взломщиков в медучреждении не стали.

- Даже не пытались выйти с ними на контакт, потому что шантаж на здоровье людей - это бесчеловечно. К тому же мы знали, что сможем восстановить всю заблокированную информацию, - пояснил "РГ" заместитель главного врача Свердловского областного онкодиспансера по хирургии Александр Дорофеев. - Помимо цифровых данных, автоматически вносимых в базу компьютером под индивидуальным для каждого пациента номером, мы параллельно делаем бумажный дубликат и храним в архиве. И на сегодня все данные уже полностью восстановлены.

Деньги клиника нашла бы, но поощрять наглость хакеров в ней не стали

Кроме того, в запасе у IT-специалистов онкодиспансера были и резервные копии зашифрованных материалов.

В цифровом формате ведущий уральский центр по лечению онкобольных работает уже не менее пяти лет. Здесь создана и действует одна из первых в стране цифровых систем ведения пациентов со злокачественными новообразованиями - "Онкор". Больному из глубинки не надо самостоятельно дозваниваться до областного центра и везти на прием папку с исследованиями. Все необходимые сведения специалист получит из цифровой базы.

В медучреждении сейчас разрабатывают дополнительную систему защиты, чтобы вирус не смог проникнуть ни в какое "окно".

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