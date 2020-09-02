Небывалый для Среднего Урала урожай кукурузы - более 200 центнеров с гектара - собрали в сельскохозяйственном производственном кооперативе из Ирбита. Нынешним летом там решили испытать новые скороспелые сорта, выведенные селекционерами Урал НИИСХоза, и не прогадали. Кукуруза не только вымахала в рост человека, но и успела созреть до осени.

- Выглядит по-южному: початки желтые, крепкие, зерна зрелые. Консервировать ее, как сладкую кукурузу, на продажу мы, конечно, не собираемся. Но это отличный корм для коров со множеством витаминов, - поясняет цель эксперимента главный агроном хозяйства Владимир Шарапов.

Над созданием двух сортов свердловские селекционеры работали почти 25 лет. В испытаниях параллельно участвовали 20 гибридов

Массово засевать кукурузой уральские нивы начали еще в хрущевские времена по распоряжению сверху, но урожаем культура радовала редко. В наших широтах она практически не вызревала. Не хватало теплых и солнечных дней. Обычно к началу сентября маис вытягивался лишь до первой метелки. Из подсохших стеблей даже силос получался низкого качества. А потому ни крупные хозяйства, ни фермеры десятилетиями ставку на "царицу полей" не делали. К началу двухтысячных посевные площади под нее в регионе резко (более чем в 30 раз) снизились - до 3000 гектаров.

Но совсем отказываться от кукурузы аграрии не хотели, поскольку она является основой фуражного корма и содержит большое количество белка, крахмала, жиров и протеина. От этого "букета" зависит, сколько корова даст молока.

- Молочное животноводство не может развиваться без полноценной кормовой базы. Поэтому нужно рисковать, внедрять новые культуры и новые технологии, - считает Анатолий Никифоров, председатель СПК.

Над созданием двух сортов кукурузы, "Уральского" и "Кубанского", свердловские селекционеры работали почти 25 лет. В испытаниях параллельно участвовали 20 гибридов. На опытных полях ученые наблюдали, как ведут себя растения в капризном уральском климате и выбирали те, у кого наилучшие показатели. Сорта, показавшие несколько лет подряд хорошие результаты, предложили испытать крупным сельхозпредприятиям, чтобы в реальных условиях отработать весь цикл возделывания.

Параллельно с обнадеживающими результатами опытов росла и вера крестьян в успех "царицы полей". К 2017 году кукурузные посевы занимали в регионе уже 21 тысячу гектаров.

- В АПК невозможно сразу получить сверхприбыли. Порой нужны десятилетия. Зато потом все отдается сторицей. Один из представленных сейчас сортов - самый раннеспелый гибрид кукурузы в стране. Как раз для уральской погоды, - комментирует руководитель Уральского НИИСХ, доктор сельскохозяйственных наук Никита Зезин.