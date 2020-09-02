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02.09.2020 15:00
Рубрика: Общество

На Урале открыли мемориал воинам-пограничникам

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Челябинской области Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Челябинской области
Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Челябинской области

В городе Златоусте Челябинской области состоялось торжественное открытие мемориального комплекса "Пограничникам всех времен и поколений". Он появился на городской площади перед зданием ДОСААФ, сообщили в среду в Пограничном управления ФСБ России по региону.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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- Мемориальный комплекс "Пограничникам всех времен и поколений" открыт в Златоусте не случайно. Именно здесь в мае 1942 года была сформирована пограничная дивизия НКВД, прославившая Южный Урал в боях на Курской дуге, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Златоустовцу Виталию Рязанову выпала честь защищать интересы Родины в событиях на острове Даманский и озере Жаланашколь, а герою России Сергею Зяблову - в Афганистане, Таджикистане и на Северном Кавказе.

Идея строительства памятника у ветеранов-пограничников появилась еще в 2018-м году, когда отмечали 100-летие Пограничной службы России. Тогда и начали добровольный сбор средств. Остановились на идее стелы в виде пограничного столба с барельефами воинов разных времен.

В Златоусте, отметили в Пограничном управлении, очень много горожан добросовестно проходило службу в погранвойсках от Калининграда до Камчатки. И сегодня традиции пограничников передаются молодому поколению благодаря ветеранам, которые вносят весомый вклад в патриотическое воспитание будущих защитников государственной границы.

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