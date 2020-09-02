Онлайн-площадки хоть и потеснили традиционный бизнес, почву из-под ног у него не выбили. "РГ" узнала, как офлайновые проекты становятся доступнее потребителю.

На очередной стартап-конференции уральских предпринимателей в b2c-секторе оказалось столько же идей, сколько в b2b, и это неслучайно. За время ограничений собственники поняли: пора выходить на конечного покупателя, общаясь с ним в соцсетях, предлагая иные условия. Если раньше клиент искал фирму, то сейчас фирма ищет его. И автоматизировать этот процесс ей нередко помогают IT-технологии.

К примеру, в регионе разрабатывают онлайн-сервис для комплексного переезда за город. Здесь можно выбрать территорию и дом от 60 до 120 квадратов, который возведут в течение четырех месяцев по типовому решению, а также оформить заявку на ипотеку. Стоимость коттеджа с землей в среднем равна двухкомнатной квартире.

- Мы начинали со строительства дома для среднего класса. Но хотелось найти универсальную бизнес-модель, которую можно масштабировать на всю страну. Решили возводить компактные одноэтажные здания в скандинавском стиле - они пользуются спросом, - поясняет основатель проекта Никита Клюкин.

Если одни проекты расширяют доступ аудитории к привычным услугам, то другие помогают площадкам вернуться на самоокупаемость

Только в июле его компания приняла более 300 заявок от жителей Свердловской области.

Выросла потребность у горожан и в офлайн-развлечениях, которые долгое время были недоступны. Большая часть из них организуется в сетевом формате. В частности, в Югре по московской франшизе оборудуют клубы для киберспортсменов.

- Это быстро развивающаяся ниша, правда, конкуренция там пока довольно слабая. Я видел, как некоторые владельцы клубов экономят на аренде, компьютерной технике и банально на вытяжке, отчего игрокам приходится наматывать футболки на голову, - негодует франчайзи Сергей Пугаев.

Он подготовил к открытию два клуба в Сургуте, в планах до конца года - запустить восемь киберспортивных арен в других городах. В России рынок киберспорта ежегодно увеличивается на 30 процентов, по популярности его ставят в ряд с футболом, хоккеем и биатлоном. Хотя несведущему в компьютерных соревнованиях непонятно, зачем собираться на площадке, если играть можно и дома.

- На организацию одного рабочего места с хорошим "железом" клуб тратит 150-180 тысяч рублей - к таким расходам вряд ли готовы потребители. Плюс ежемесячно устраиваются турниры с призовым фондом, где происходит отбор на всероссийские турниры. Наша арена позволяет ребятам готовиться командой, - уверен предприниматель.

Если одни проекты расширяют доступ аудитории к привычным услугам, то другие помогают бизнесу вернуться на самокупаемость. Так, уральские организаторы барных квизов, тоже работающие по франшизе, собираются продавать развлекательный контент по подписке.

- Бары и рестораны могут транслировать его в своем заведении, не нанимая ведущего. Идея разнообразить инструментарий общепита с помощью игр родилась давно, а пандемия ускорила ее запуск, - рассказывает координатор проекта Михаил Воронов.

Вслед за строителями и креативщиками IT-продукты создают мастера швейной индустрии. На форуме они показали онлайн-платформу, объединяющую заказчиков, поставщиков и дизайнеров с фабриками. Разработка заняла почти год и сразу метила на зарубежный рынок. А вот представители бьюти-бизнеса делают ставку на наращивание мобильного трафика.

- Проекты, формирующие сообщество вокруг бренда, особенно востребованны. Они снижают затраты на привлечение клиента и преобразуют консервативный офлайн в новые формы, - считает инвестор Максим Логинов, член свердловского отделения "Деловой России".

Учитывая нынешнюю покупательскую способность, традиционные предприниматели вынуждены снижать сегмент своего предложения до уровня "лоукост". Средний, по мнению Логинова, постепенно размывается, переходя либо в премиум, либо в эконом. Задача усложняется тем, что мало сохранить прежнее качество услуг. Нужно повысить планку, чтобы конкурировать между собой и с маркетплейсами в интернете.