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02.09.2020 12:19
Рубрика: Общество

Полярный Урал заселят толсторогами

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Новый вид животного - снежный баран (он же чубук или толсторог) - в скором времени "получит прописку" в горных долинах Полярного Урала.

"Поселить там животных планируется для увеличения биоразнообразия и устойчивости арктических экосистем, увеличения охотничьих ресурсов и развития экологического туризма в регионе. Фактическое расселение планируется в июне 2021 года после согласования с Минприроды России. На Ямал привезут порядка 10 особей", - передает пресс-служба губернатора.

Фото: "Газпромнефть - Ямал"
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Родина снежного барана - горы Восточной Сибири. Вообще в России обитает шесть его подвидов, но для Ямала выбрали якутского: по мнению экспертов, он больше всего подходит для региона.

В августе ученые из Иркутска, Якутска и Салехарда вместе с представителями природоохранных ведомств побывали в экспедиции на Полярном Урале, чтобы определить места, где удобнее и безопаснее выпустить животных.

"В пределах Горнохадатинского участка природного парка "Полярно-Уральский" определены четыре горных долины, наиболее подходящие для летнего обитания снежного барана. Собь-Райизский участок природного парка будет резервным, так как отвечает требованием лишь частично", - пояснили в пресс-службе.

Следующий этап проекта - анализ собранного материала, подготовка программы расселения снежного барана и зимняя экспедиция. Она необходима, в частности, для того, чтобы выяснить, насколько выбранные районы опасны с точки зрения возникновения лавин.

Кстати

Завершился первый полевой этап исследований лежбища моржей на мысе Тиутей-Сале на западном побережье полуострова Ямал в месте слияния рек Сер-яха и Тиутей-яха, недалеко от Карского моря. Ученые провели в компании ластоногих 25 дней: установили фотоловушки, собрали образцы кожи животных, установили спутниковую метку на одного взрослого самца.

Работы планируется продолжить в октябре, когда численность моржей на лежбище должна быть максимальной.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
В регионах Общество Природа Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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