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02.09.2020 19:42

Резиденты Арктики

До конца года в Заполярье ждут 250 новых инвесторов
Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 197(8251)
Вступил в силу пакет федеральных законов о системе преференций в Арктической зоне. Теперь на территорию, чья сухопутная площадь составляет пять миллионов квадратных километров и включает девять регионов, официально могут заходить инвесторы в статусе специальных резидентов. Чтобы получить его, нужно оставить заявку на онлайн-платформе инвестпортала Арктической зоны РФ. В Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики делают ставку пока на 250 участников глобальной программы.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Стартует прием заявок на получение статуса резидента Арктической зоны

Права на Заполярье наше государство заявило еще столетие назад. На периферии экономики эта территория, как и многие другие, оказалась в 1990-е, а новая история ее освоения началась, можно сказать, в 2014-м с указа "О сухопутных территориях Арктической зоны РФ". Сегодня здесь извлекают 17 процентов всей российской нефти и 83 процента газа. Но "поле деятельности" все равно огромное: по оценке Минприроды РФ, на этой территории сосредоточено более 65 процентов потенциальных запасов углеводородов.

По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, запустить в Заполярье крупные экономические проекты для обеспечения национальной безопасности помогут преференции для инвесторов. Льготы сделают добычу рентабельной, а это рабочие места и загрузка отечественной промышленности новыми заказами.

Предложение для бизнеса уникальное: ему гарантированы земельные участки без торгов, свободная таможенная торговля, возмещение части расходов по уплате страховых взносов, помощь в погашении процентов по кредитам, защита от избыточных проверок, а также льготные ставки по налогам. От резидентов требуется лишь регистрация юрлица или ИП на территории Арктики и проект с вложениями от миллиона рублей. Компания не должна иметь задолженности по налогам и сборам в размере более 25 процентов балансовой стоимости активов, а также находиться в процедуре банкротства или реорганизации.

Первые два пакета документов на получение статуса резидента Арктической зоны РФ подали компании из Архангельской области. Одна из них называется "Термистофф" и занимается производством термодревесины, другая - "Помор Шиппинг" - специализируется на морских грузоперевозках и реконструкции складов для сборных грузов.

Третьим потенциальным инвестором может стать "Норд Стар" из Мурманской области. Его проект "Витино: морской порт и нефтебаза" рассчитан на возобновление экспорта грузопотока нефтепродуктов по Северному морскому пути при условии активного освоения арктического кластера. Запустить объект планируют в 2022 году - как раз к тому моменту, когда прогнозируется спад добычи на крупнейших месторождениях. Также собираются стать резидентами Арктики три ямальские компании. Электронный пакет документов на рассмотрение комиссии уже отправил салехардский бизнесмен Дмитрий Кисс.

Процедура предельно проста: минуя кабинеты чиновников, заявители заводят "Личный кабинет" на профильном сайте, прикладывают документы и при положительном ответе становятся резидентами уже через десять дней. Впрочем некоторые аналитики полагают, что в Заполярье им придется столкнуться с серьезными трудностями: здесь практически нет инфраструктуры, надо вкладываться в строительство портов-хабов, газовозов, нефтетанкеров. У директора центра экономики Севера и Арктики Александра Пилясова другое мнение: производственный бизнес за Полярным кругом пора разворачивать на полную мощность уже давно, а привилегии резидентов это только ускорят.

Прямая речь

Юрий Трутнев, полпред президента в ДФО:

- Сделаны важные шаги в совершенствовании системы госуправления. Практически вся российская Арктика становится специальной экономической зоной с набором налоговых льгот. Самое главное - меняется принцип: если на предыдущем этапе государство само инвестировало в Арктику, причем в не очень больших объемах, то сейчас мы говорим о поддержке инвесторов и оказании содействия экономическим проектам. Мы будем и дальше улучшать условия для ведения бизнеса, развивать экономику арктических территорий, потому что именно это позволит в дальнейшем улучшить условия жизни людей.

Арктическим инвесторам станет проще получить поддержку
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