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02.09.2020 08:50
Рубрика: Происшествия

В Челябинске молодая девушка погибла в ДТП с фурой

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинска Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинска
Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинска

В Челябинске выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал 19-летний водитель "восьмерки" и погибла его 20-летняя пассажирка. По предварительным данным, легковушка врезалась в припаркованную на обочине фуру, сообщили во вторник в городской ГИБДД.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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- Авария произошла на Копейском шоссе, - сообщили в пресс-службе госавтоинспекции. - По предварительным данным, около 16.48 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2108 совершил наезд на стоявший автомобиль DAF с полуприцепом.

Что стало причиной столкновения, пока неизвестно. Однако, судя по полученным повреждениям, "восьмерка" двигалась на большой скорости. Водитель госпитализирован с тяжелыми травмами и пояснений пока не дал.

20-летнюю пассажирку спасти не удалось. Она скончалась на месте происшествия еще до приезда "скорой".

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