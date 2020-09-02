В Челябинске молодая девушка погибла в ДТП с фурой

В Челябинске выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал 19-летний водитель "восьмерки" и погибла его 20-летняя пассажирка. По предварительным данным, легковушка врезалась в припаркованную на обочине фуру, сообщили во вторник в городской ГИБДД.

- Авария произошла на Копейском шоссе, - сообщили в пресс-службе госавтоинспекции. - По предварительным данным, около 16.48 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2108 совершил наезд на стоявший автомобиль DAF с полуприцепом.

Что стало причиной столкновения, пока неизвестно. Однако, судя по полученным повреждениям, "восьмерка" двигалась на большой скорости. Водитель госпитализирован с тяжелыми травмами и пояснений пока не дал.

20-летнюю пассажирку спасти не удалось. Она скончалась на месте происшествия еще до приезда "скорой".