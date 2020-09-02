На Южном Урале открыли малотоннажный завод сжиженного природного газа (СПГ) проектной мощностью пять тонн продукции в час или 40 тысяч тонн в год. Он занимает пять гектаров.

Новое предприятие на 95 процентов оснащено отечественным криогенным оборудованием. По словам инвестора, проект стал частью программы импортозамещения, реализован силами отечественного подрядчика. На площадке смонтировано 550 тонн технологического оборудования, четыре емкости по 38 тонн для хранения газа, противопожарные резервуары, установки для очистки и осушки продукции, проложена сеть трубопроводов.

Знаковым событием назвал пуск нового предприятия заместитель председателя российского правительства Юрий Борисов, присутствовавший на его открытии. Он подчеркнул, что перевод всех автотранспортных средств на этот вид топлива - серьезный шаг в улучшении экологической обстановки.

Александр Шмелев, начальник комплекса разжижения природного газа в Магнитогорске, среди основных потребителей назвал челябинские автобусы и тяжелую карьерную технику меткомбината. Модель первого российского сертифицированного автобуса на сжиженном газе презентовали прямо на церемонии открытия завода. Здесь же состоялась ее первая заправка. Специалисты отметили: эксплуатация такого транспорта имеет ряд преимуществ - он не только меньше выбрасывает вредных веществ в атмосферу по сравнению с бензиновыми и дизельными собратьями, но еще и экономичнее их. А топлива в криобаке хватит, чтобы проехать на одной заправке более 300 километров.

У машин на криогенном топливе не только меньше выбросов в атмосферу, они еще и экономичнее бензиновых и дизельных собратьев

После тестовой эксплуатации в Челябинске производитель начнет подготовку к выпуску первой опытно-промышленной партии. До конца года областному центру должны поставить семь автобусов, на маршруты их планируется вывести не позднее декабря.

Власти Южного Урала неоднократно подчеркивали, что делают ставку на муниципальный транспорт, использующий голубое топливо, чтобы улучшить экологию на территориях, испытывающих сильную нагрузку из-за промышленных выбросов, и уже начали подготовку соответствующей инфраструктуры. В среднесрочной перспективе в области обещают построить не менее 19 газозаправочных станций с привлечением бюджетных субсидий, которые покроют часть понесенных инвесторами затрат. Принятая в регионе стратегия предполагает, что транспортные средства частично переведут на газомоторное топливо в местных технических пунктах, а частично закупят.

В 2019 году в рамках этой концепции Челябинск приобрел 66 автобусов, работающих на природном газе. В 2020-м предполагалось закупить уже 350, привлечь для этого федеральные средства по программе "Чистый воздух". Однако пандемия и связанные с нею новые бюджетные расходы заставили скорректировать планы. Заявка Южного Урала перенесена на следующий год, констатировали в правительстве региона. Поэтому власти решили направить из собственного резерва более 600 миллионов рублей на текущую модернизацию общественного автопарка. Чтобы не ставить его обновление на длительную паузу, в ближайшее время обещают приобрести 34 больших автобуса на газомоторном топливе, хотя это и меньше, чем планировалось ранее.

- Создание условий для переработки газа с наиболее высокой добавленной стоимостью - один из приоритетов отраслевой политики, - подчеркнул на церемонии открытия завода заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. - СПГ в качестве газомоторного топлива - достаточно новая прогрессивная линия, которая позволит существенно сократить выбросы загрязняющих веществ, а транспортным компаниям - сэкономить на доставке. Большое спасибо Челябинской области за то, что выступает в качестве пионера в этой сфере.

Минэнерго РФ ставит перед собой цель развить до 2024 года сеть криоАЗС на основных автомагистралях страны. Расчетный потенциал по всему СПГ-сегменту превышает 120 миллионов тонн в год. В программе развития инфраструктуры для рынка газомоторного топлива участвует 27 регионов.

Кстати

Скоростную автомагистраль М-12, которая должна связать Москву и Казань, продлят до Екатеринбурга. Об этом заявил глава государства во время открытия другого знакового транспортного объекта - трассы "Таврида" в Крыму. Строительство автодороги Москва-Казань началось в середине июля. Ее протяженность - почти 800 километров. С учетом особого значения трассы М-12 правительство РФ ставит задачу ввести ее в эксплуатацию уже в 2024 году. Общий объем финансирования составляет более 650 миллиардов рублей. Эти инвестиции дадут весомую отдачу в течение ближайших лет после запуска магистрали. До Среднего Урала трассу планируют продлить к 2030 году. Она должна стать альтернативой федеральной автодороге М5 "Урал".