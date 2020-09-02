В Челябинской области появится новый термальный курорт

Миасская компания получит 250 миллионов рублей в качестве беспроцентного займа на строительство термального курорта. Как сообщили в минэкономразвития Челябинской области, средства на реализацию проекта ей предоставит Фонд развития моногородов.

- Общая стоимость проекта составит более 600 миллионов рублей, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Курорт будет включать в себя два открытых термальных бассейна и один закрытый. В комплексе будут располагаться бани и сауны, а также кафе и ресторан, гостиничные корпуса классом не ниже 4 звезд и медицинский центр. Новый термальный курорт будет обслуживать 82 человека.

Подобные займы предусмотрены действующей программой финансирования инвестиционных проектов. Предприниматели из моногородов могут получить по ней от пяти до 250 миллионов рублей под 0 процентов и от 250 миллионов до одного миллиарда рублей под пять процентов годовых - на срок до 15 лет с отсрочкой по выплате не более трех лет. Заемщик должен участвовать в проекте собственными средствами в размере не менее 20 процентов и не иметь просроченной задолженности перед бюджетом и фондами.