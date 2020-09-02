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02.09.2020 19:31
Рубрика: Общество

Забористый отдых

В Челябинской области устраняют преграды на подходе к озерам
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 197(8251)
В министерстве экологии Челябинской области заявили, что готовы подать в суд на арендатора участка у озера Тургояк. Его хотят обязать освободить береговую полосу от забора.

История эта началась недавно: 6 августа в ведомство обратились с жалобой местные жители. По их словам, владельцы дач повесили объявление: огорожена частная территория, проходить нельзя. Запретили заодно и пользоваться лестницей, ведущей к воде: тоже частная собственность, построена на собственные деньги, поэтому чужим здесь не место. Ходить по ней - все равно что пользоваться чужой машиной.

В тот же день сигнал проверили. Прибывшие на место инспекторы уже не увидели возмутившую людей табличку: ее сняли, а в заборе открыли калитку.

Если с начала года было выявлено всего четыре нарушения, то с июля пошла настоящая "страда": за месяц снесли целых 22 объекта

- Однако само ограждение доходит до уреза воды озера Тургояк, что является нарушением природоохранного законодательства, - комментирует заместитель министра экологии региона Виталий Безруков. - За это еще в январе 2020 года в отношении арендатора земельного участка вынесено постановление по ст. 8.12.1 КоАП РФ, которое вступило в силу в апреле. Согласно ему предприниматель должен был обеспечить свободный доступ к воде, убрать забор, а также уплатить штраф в 200 тысяч рублей. На сегодня штраф не оплачен, нарушения не устранены, поэтому материалы переданы судебным приставам.

Были и другие меры реагирования. Так, прокуратурой Миасса арендатору вынесено представление об устранении нарушений, срок исполнения - сентябрь. Кроме того, устанавливается законность появления той самой лестницы, которой, как было написано на табличке, пользоваться запрещено.

Фото: Инфографика/ Родион Косенцов
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И этот случай, к сожалению, не единственный: 14 августа инспекторы провели рейд по береговой полосе Тургояка в районе санатория "Жемчужина Урала". Обнаружили вокруг здравницы забор с колючей проволокой, а также ограждение, доходящее до уреза воды. В отношении санатория вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении расследования.

Борьба с незаконными заборами в регионе идет нелегко, хотя о "приватизации" общего достояния, озер и природных красот, говорили давно. Граждане недоумевали: "Как так? В озерном крае туристы не могут воспользоваться правом на отдых, прибрежные полосы самых популярных водоемов поделены разного рода ограждениями". Поток жалоб усилился к нынешнему лету.

Если с начала года минэкологии выявило всего четыре нарушения, то с июля пошла настоящая "страда": за месяц убрали 22 ограждения, не только маленьких, но и напоминающих настоящие крепостные стены. Протяженность ограды-рекордсмена на Коровьем пляже на озере Увильды составила почти два километра. Снесли 600 метров. Заборных дел мастера стоят горой за свое "кровное" и не собираются быстро капитулировать.

- Жители поселка Увильды сообщили, что в районе гостевого комплекса "Лион" восстановлен забор, демонтированный ранее, - приводит один из примеров Виталий Безруков.

Чтобы исключить подобные рецидивы, глава координационного экологического совета области Рашид Исмаилов предложил повысить штраф за нарушения. Это должно умерить аппетиты строителей оград.

В регионе говорят, что борьба с незаконными заборами продолжится - руководством к действию послужат обращения граждан и информация в СМИ. Более пристального внимания потребуют охраняемые территории, популярные курортные места, где "приватизация" прибрежной полосы прокатилась особенно активно. Но и небольшие водоемы не будут забыты.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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