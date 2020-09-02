В Екатеринбурге из окна школы выпал первоклассник

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах несчастного случая в екатеринбургской школе-интернате № 9: здесь из окна на третьем этаже выпал первоклассник. "Ребенок жив, получил незначительные травмы", - уточнил "РГ" пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.

Соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних начала прокуратура Орджоникидзевского района. По информации надзорного органа, ЧП случилось на уроке музыки, который проходил в актовом зале.

"Перед уроком учитель открыла окно, проветрить помещение. Когда педагог отвлеклась на других учеников, мальчик с ограниченными возможностями здоровья выпал из окна", - рассказала официальный представитель облпрокуратуры Марина Канатова, уточнив, что семья, в которой воспитывается ребенок, на профилактических учетах не состоит.

Видимых травм первоклассник не получил, но его все же госпитализировали для медобследования.