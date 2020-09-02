В Югре началось празднование 75-летия окончания Второй мировой войны

Целый ряд мероприятий запланирован в Югре по случаю окончания Второй мировой войны.

Так, сегодня во всех школах региона стартовал всероссийский образовательный проект "Уроки Второй мировой". Его цель - привлечь внимание ребят к важным историческим датам и поистине неоценимой роли Красной Армии в окончании Второй мировой войны.

Также в Югре начался детский фестиваль моделей военной техники. В нем может принять участие любой школьник или воспитанник детского сада региона. Ребята создадут модели самолетов, танков, кораблей и другой техники времен Второй мировой войны. Поделки можно изготовить из бумаги в различных техниках, пластилина, фанеры и т.д. Приветствуется любой полет фантазии. Отметим: на официальном сайте "Года памяти и славы" будут размещены схемы сборки легендарной военной техники, чтобы все желающие могли присоединиться к акции.

Кроме того, юные югорчане примут участие во всероссийском историческом квесте "Дальневосточная Победа". Он познакомит участников с основными фактами и событиями боевых действий против японских милитаристов на Дальнем Востоке в августе-сентябре 1945 года.

В режиме онлайн все школьники Югры смогут увидеть фильм Сергея Бондарчука "Судьба человека" по одноименному рассказу Михаила Шолохова. Любой сможет посмотреть и документальную ленту Сергея Майорова, в которой прозвучат военные стихи в исполнении современных популярных артистов. Кинопоказ состоится в рамках международного проекта "Великое кино великой страны".

Еще одно зрелищное патриотическое мероприятие пройдет завтра, 3 сентября. Это выставка дополненной реальности, на которой можно будет увидеть образцы вооружений времен Второй мировой войны. Посетители, установив мобильное приложение, могут изучить трехмерные объекты военной техники в натуральную величину снаружи и внутри, прочитать их описание. Можно, к слову, рассмотреть модели и через камеры смартфонов. Приложение обеспечит реалистичную анимацию и звуковые эффекты, максимально точный и полный аналог реальной выставки.

Югра присоединяется и к всероссийской акции "Цветы памяти". Жители региона возложат к памятным местам боевой славы цветы, перевязанные красно-бело-желтой лентой, ставшей символом Дальневосточной Победы.

А завтра школьники напишут "Диктант Победы". Цель акции -привлечь внимание юных россиян к изучению истории Второй мировой войны, повысить уровень исторической грамотности молодежи.

Завтра вечером в городах Югры будет организована подсветка памятников и знаковых зданий в цвета муаровой ленты медали "За Победу над Японией": красный - белый - желтый. К акции присоединятся Ханты-Мансийск, Сургут, Югорск, а также Советский и Кондинский районы округа.

Югорчане присоединятся и к федеральной акции "Пазл Победы". Участники разместят фотографии и видеоматериалы в социальных сетях с хештегами #ДВПОБЕДА, #ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯПОБЕДА, #УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ. Они будут собраны в единую картину дня, отобразив таким образом вклад каждого в общую Победу.