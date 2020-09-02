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02.09.2020 16:27
Рубрика: Происшествия

В Тюмени сильный ветер повалил два строительных крана

Текст: Екатерина Призова
Фото: vk.com/chptmn Фото: vk.com/chptmn
Фото: vk.com/chptmn

В Тюмени из-за шквалистого ветра рухнули два башенных крана. На Урале и в Сибири сегодня штормовой ветер более 20 метров в секунду.

В Екатеринбурге, где он опрокидывает заборы и ломает ветки, пока о жертвах не сообщалось, в Тюмени же в результате падения на стройплощадке двух башенных кранов пострадали люди.

Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Приморского края
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Как сообщили "РГ" в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, информация о ЧП поступила в 15:25, на место сразу же были направлены две бригады скорой помощи. Госпитализированы два человека. Одного из получивших увечья сейчас оперируют (у него имеются повреждения внутренних органов). Состояние второго человека также тяжелое: он находится в реанимации с черепно-мозговой травмой и ранением грудной клетки.

Непогода в Тюмени между тем, продолжится. По данным метеорологов, в первую половину ночи третьего сентября на юге области местами ожидается очень сильный ветер с порывами до 26 метров в секунду, ливень, гроза и град. МЧС просит людей быть бдительными.

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