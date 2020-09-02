Федеральное архивное агентство совместно с ФСБ, МВД, МИД и Минобороны России с привлечением документов 44 региональных архивов представляют интернет-проект "Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." Он будет доступен на сайте ведомства в день 75-летия окончания Второй мировой войны. Публикация включает в себя более 2600 документов, в том числе 10 часов фонозаписей и 3 часа кинохроники. Значительная часть специально рассекречена для проекта. Почему такую архивную историю лучше не смотреть детям и людям со слабыми нервами, рассказал "РГ" заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов.

Документы проекта имеют возрастные ограничения?

Андрей Юрасов: Мы хотели бы обратить внимание всех пользователей, что документы содержат шокирующие описания издевательств над мирным населением СССР. Особенно это касается фото- и кинохроники. Документы проекта свидетельствуют о кровавом терроре, беспрецедентном зверстве и насилии над женщинами, детьми, стариками, душевнобольными, детьми-инвалидами, ранеными. И в соответствии с законодательством РФ такого рода материалы не рекомендованы к просмотру детям до 16 лет, а также людям, страдающим нервными и психическими расстройствами. В актах комиссий, показаниях свидетелей содержится детальное описание пыток, издевательств и обстоятельств гибели мирных граждан СССР.

В именном указателе проекта собралось более 38 тысяч имен, в том числе и жертв, и преступников. Открыта Книга памяти жертв нацистских преступлений - на данный момент в ней около 25 000 имен.

Впервые мир узнал о практике массового уничтожения людей посредством "душегубок", специально разработанных нацистами автомашин для убийства людей удушающими газами, из материалов Краснодарского процесса в 1943 году. Читать эти документы страшно, но вы все равно решились их обнародовать…

Андрей Юрасов: Это решение стало результатом очень серьезной дискуссии. Мы прекрасно понимаем, что документы тяжелы для восприятия, но, с другой стороны, они имеют сильнейшее воспитательное и нравственное значение. Мы должны помнить о трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Новые поколения наших соотечественников и их зарубежных сверстников должны набраться мужества и с открытыми глазами оказаться перед фактами подлинной истории ужасных преступлений нацизма. Осознать войну глубоко и лично. Мы считаем, что проект также послужит практическим материалом для работы поисковых отрядов: здесь собраны документальные свидетельства о массовых захоронениях, документы судебно-медицинской экспертизы...

Что публикуется впервые?

Андрей Юрасов: Впервые мы даем в едином комплексе документы о преступлениях нацистов и их пособников на территории РСФСР и Карело-Финской ССР. Это только начало проекта. В дальнейшем его планируется пополнять документами и свидетельствами о преступлениях, совершенных на территориях других республик СССР.

В научный оборот вводится большой комплекс документов судебных процессов над нацистами, которые проводились на территории Советского Союза начиная с 1943 года. Всего их было 20. Представлены протоколы допросов, свидетельские показания, обвинительные заключения и вынесенные приговоры.

Почему вы решили использовать документы Федерального архива Германии? У кого-то есть сомнения в корректности переводов? Кто-то сомневается, что Гиммлер говорил о СССР: "Все решается здесь, на Востоке; здесь русский враг, мы этот 200-миллионный народ уничтожим в военном смысле и пустим кровь этой человеческой массе"?

Андрей Юрасов: Это подход профессиональных архивистов и историков - ссылаться на документ или его достоверную научную публикацию. Документ, конечно, предпочтительней, так как в этом случае можно сравнить перевод с текстом подлинного документа. Хотел подчеркнуть, что в проекте действительно принимает участие и один очень важный для нас иностранный архив - это Федеральный архив Германии. В том числе через документы этого архива мы показываем, как формировалась идеология нацизма. Специальный раздел "Анатомия зла" представлен протоколами совещаний, распоряжениями высшего военно-политического руководства нацистской Германии, директивами и приказами вермахта, а также планами и инструкциями германских государственных органов относительно освоения оккупированных территорий: план "Барбаросса", документы плана "Ост", план "Ольденбург", документы так называемой "Зеленой книги" и другие.

Ряд документов - об установлении оккупационного режима, обращении с военнопленными и гражданским населением, проведении карательных акций - переведены на русский язык специально для проекта. Среди них высказывания Гитлера об основах оккупационной политики (16 июля 1941 года). По своему содержанию этот документ имеет высокую историческую ценность. Он был опубликован за границей в 1946 году и входит в состав материалов Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками нацистской Германии. Подлинники материалов процесса остались на хранении в Гааге, а советской стороне были переданы фотокопии.

На сайте можно узнать обо всех оккупированных регионах РСФСР?

Андрей Юрасов: Да. Безусловно. В проекте мы старались представить максимально полно все оккупированные регионы РСФСР, сложность состояла в том, что административно-территориальное деление со времени Великой Отечественной войны изменилось. Для удобной работы с массивом документов в проекте предусмотрено два варианта географического поиска: один вариант по территориальному делению на 1941 год, второй - современный.

Есть ли новые документы по Нюрнбергскому процессу?

Андрей Юрасов: Например, фонозаписи выступлений представителей обвинения со стороны СССР на Нюрнбергском процессе. В аудиоформате они еще не представлялись широкой общественности. Это важный источник, который необходимо изучать, сопоставляя со стенограммами заседаний.