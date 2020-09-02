Россия в августе увеличила добычу нефти на 5,1%

Россия в августе увеличила добычу нефти и газового конденсата на 5,1% до 41,7 млн тонн по сравнению с июлем этого года. Сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство нефти и газового конденсата сократилось на 12,8%. Всего за восемь прошедших месяцев этого года в нашей стране было добыто 346,07 млн тонн нефти, что на 7,3% ниже показателей прошлого года.

Поставки российской нефти в страны дальнего зарубежья с начала года составили 150,96 млн тонн, что на 8,8% ниже, чем было экспортировано с января по август в 2019 году. В августе экспорт составил 16,88 млн тонн нефти, на 22,6% меньше чем в августе прошлого года.

Снижение производства нефти в России связано с необходимостью выполнять сделку ОПЕК+, по которой с мая по июль квота добычи нашей страны составляла 8,5 млн баррелей в сутки, а с августа выросла до 9 млн баррелей в сутки.

Добыча газа в августе достигла 53,2 млрд кубометров. С начала года до конца августа было добыто 443,8 млрд кубометров газа, что на 9% ниже показателей прошлого года за тот же период.