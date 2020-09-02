Россияне назвали самые ожидаемые гаджеты осени

Осенью IT-компании показывают свои новинки - выходят новые версии ноутбуков, планшетов, смартфонов и телевизоров. Какие гаджеты хотели бы купить россияне больше всего, узнал портал Hi-Tech Mail.ru (исследование есть у "РГ").

Опрос показал, что среди осенних новинок электроники россияне больше всего ждут смартфоны (39%), игровые приставки (18%), умные часы (14%), ноутбуки (10%) и беспроводные наушники (10%). Больше всего россияне хотели бы новые iPhone (29%), Xiaomi (19%), Samsung Galaxy (18%), Huawei (8%) и Honor (4%). Большинство тех, кто планируют обновление смартфона этой осенью, потратят на гаджет 15-30 тыс. рублей - так ответили 29%. Сумму 30-60 тыс. рублей запланировали 27%, бюджетом до 15 тыс. рублей располагают 23%. При этом почти половина участников опроса (44%) покупали смартфон год или менее года назад.

Что касается ноутбуков, в этой категории ждут новинок от ASUS (20%), Xiaomi (13%), Apple Macbook (12%), Huawei/Honor (10%) и Lenovo (10%). Бюджет на новый лэптоп у 41% участника опроса варьируется в пределах от 30 до 60 тыс. рублей, у 20% - от 60 до 90 тыс., у 18% - от 15 до 30 тыс. Более 90 тыс. рублей готовы потратить 14%. Интересно, что у почти каждого пятого (24%) нет личного ноутбука в принципе, а большинство (37%) меняли его более пяти лет назад.

Премьер среди телевизоров больше всего ждут от компаний Samsung (27%), LG (19%) и Xiaomi (19%). Те, кто хочет приобрести телевизор в ближайшее время, потратят от 30 до 60 тыс. рублей (39%), до 30 тыс. (35%) или более 60 тыс. (26%). Стоит добавить, что телевизоры россияне меняют не так часто, как другую технику, - 42% приобретали их более 5 лет назад.