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02.09.2020 18:33
Рубрика: Экономика

Без должной отдачи

Россияне снова начали хуже обслуживать свои долги перед банками
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 197(8251)
В ближайшее время уровень просроченной задолженности россиян по кредитам будет только расти - не в последнюю очередь из-за окончания кредитных каникул, рассказали "РГ" в бюро кредитных историй "Эквифакс". На неудовлетворительное обслуживание долгов указывают и косвенные признаки - например, резкий рост реструктуризаций по кредитным картам.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В целом уровень долговой нагрузки граждан (соотношение платежей по всем кредитам и располагаемых доходов) к апрелю этого года достиг рекордно высокой отметки за всю историю наблюдений - 10,9%, писал ранее Банк России в обзоре финансовой стабильности (выходит два раза в год). Во время кризиса 2014 года показатель составлял 10,2%. В этом году долговая нагрузка граждан, как подчеркивают в ЦБ, росла прежде всего из-за необеспеченного кредитования. Именно оно создавало потенциальные риски для ухудшения качества кредитного портфеля. Так, уровень долговой нагрузки по беззалоговым кредитам ко II кварталу составил 9,2%, как и в кризисном 2014 году.

Фото: iStock
Заемщики смогут вернуть часть страховки по кредиту

И этот показатель, и уровень общей долговой нагрузки граждан растет с 2017 года. ЦБ пока не драматизирует ситуацию. "Уровень долговой нагрузки почти достиг 11%, но качество кредитов нормальное", - говорила в июне глава Банка России Эльвира Набиуллина.

В процесс вмешались также пандемия и связанные с ней ограничения. "Рост абсолютной величины просроченной задолженности по розничному кредитованию является обычной практикой, особенно в период финансовой турбулентности. Потребители в первую очередь заботятся о своем благосостоянии и об оплате товаров и услуг первой необходимости и лишь в последующем занимаются оплатой обязательных платежей", - подчеркивает гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин. По его мнению, в ближайшие месяцы можно ждать дальнейшего роста объема просроченной задолженности - он будет связан с окончанием срока кредитных каникул (30 сентября), так как не все потребители смогли восстановить платежеспособность после карантина.

Например, доля реструктуризаций по кредитным картам к началу августа увеличилась с 1 до 12% из-за вероятного замещения потребкредитов картами и связанного с этим плохого обслуживания долга, говорится в опубликованном накануне исследовании агентства АКРА. При этом результаты опроса агентства также показали, что до пандемии (к 1 апреля) антилидерами по доле реструктуризаций (в том числе из-за снижения ставок) в розничном портфеле были потребительские (53%) и ипотечные ссуды (42%). К августу же антилидером остались только потребительские кредиты (62%), что свидетельствует об ухудшении их качества. Доля ипотеки упала до 23%.

Пока Банк России считает общее качество кредитов нормальным

По данным АКРА, больше половины требований заемщиков об изменении кредитного договора поступает по потребительским ссудам - необеспеченным и несущим наиболее высокий кредитный риск среди розничных кредитов. Еще около четверти обращений приходится на ипотеку, что обусловлено в первую очередь размером чека ссуды и ежемесячного платежа. "Кредитные карты также отличаются высокой стоимостью кредитного риска ввиду необеспеченного и краткосрочного характера операций и меньшей точности анализа финансового положения заемщика при одобрении лимита", - подчеркивают в АКРА.

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