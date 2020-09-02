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03.09.2020 19:35
Рубрика: Власть

Спасут по пути на учения

Российские корабли помогут танкеру в Индийском океане
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(8252)
Боевые корабли Тихоокеанского флота, направляющиеся на совместные российско-индийские учения, помогут терпящему бедствие танкеру в Индийском океане.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов", а также большой морской танкер "Борис Бутома" направлялись в Андаманское море для участия в совместном российско-индийском военно-морском учении "Индра Нэви".

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Однако планы пришлось поменять из-за известия о терпящем бедствие судне. Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, поступил сигнал, что в 180 милях от берегов Шри-Ланки терпит бедствие нефтяной танкер New Diamond. У судна, которое идет под панамским флагом, возникло возгорание в машинном отделении, но огонь пока не дошел до трюмов с нефтью. Судно осуществляло переход из Кувейта в Индию. "Команда за исключением двух членов экипажа покинула танкер и находится на спасательных средствах в море", - рассказали в центре.

Российские корабли уже начали переход в район нахождения терпящего бедствие судна.

Учения "Индра Нэви" были запланированы на 4-5 сентября и должны пройти вблизи Андаманских и Никобарских островов в Индийском океане.

В рамках совместных военно-морских маневров планировалась отработка стрельбы по надводным и воздушным целям, а также операция по пополнению запасов кораблей на ходу. Теперь начало этих тренировок будет перенесено.

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