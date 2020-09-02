Российский список Forbes вновь возглавил Владимир Потанин

Самым богатым россиянином по мнению агентства Forbes Real Time вновь стал глава и бенефициар горном-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин. Его состояние оценивается в 24 млрд долларов. За время, прошедшее с момента составления прошлого рейтинга, ему удалось увеличить свой капитал на 25 млн долларов или 0,11%.

Вслед за Потаниным расположился Сулейман Керимов, владеющий вместе со своей семьей золотодобывающей компаний "Полюс". Их совокупное состояние оценивается в 23,8 млрд долларов, за отчетный период оно сократилось на 779 млн долларов или 3,17%.

Немного отстает от них председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин. Ему вменяют обладание 22,6 млрд долларов. Рост его благосостояния составил 105 млн долларов или 0,46%.