Кассовые чеки помогут рассчитать изменение потребительских цен - теперь данные с кассовых аппаратов будут передаваться в систему Росстата, что позволит сделать статистику во много раз точнее.

Новый проект по формированию статистики на основе больших данных стартует в этом году. Данные с кассовых чеков, а также из системы маркировки и прослеживания товаров будут обрабатываться с помощью искусственного интеллекта. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Цифровая экономика".

Сама методология расчета потребительских цен не изменится, отмечают в Росстате. Она полностью соответствует международным стандартам. Задача проекта - расширить источники информации и скорректировать технологии ее сбора. Сейчас данные собираются фактически вручную. Сотрудники территориальных органов Росстата с помощью специального программного обеспечения проводят еженедельные и ежемесячные замеры цен определенных продуктов, рассказал Михаил Афонин, начальник управления статистики цен и финансов Росстата. Этот метод не совершенен, но во всем мире применяется практически только он. В нашей стране цены фиксируются в более чем 76 тысячаях торговых точках в 282 населенных пунктах. Это сложное исследование, но оно позволяет видеть средние цены по стране и по отдельным регионам.

Росстат несколько лет ищет альтернативные источники данных. В рамках нового проекта будет создано специальное программное обеспечение, в котором будут обрабатываться данные с кассовых чеков (информация будет поступать от ФНС) и информация из Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора систем маркировки. Последняя позволит получать подробную статистику о товарной цепи, вплоть до того, сколько производится и покупается молока определенной жирности в литровых пакетах, в каких регионах, по каким ценам, какие содержит ингредиенты, рассказал замглавы ЦРПТ Реваз Юсупов.

К концу 2021 года статистику потребцен будет рассчитывать искусственный интеллект

При анализе данных возможны сложности - например, в распознавании наименований товаров, считает исполнительный директор Ассоциации больших данных Алексей Нейман. Но технология позволит проводить анализ инфляции практически в режиме реального времени, что очень полезно для ведения эффективной монетарной политики. Афонин предполагает, что система заработает к концу 2021 года. Сейчас идет первый этап проекта - разработка концепции. На втором этапе будет создано программное обеспечение, на третьем пройдет его внедрение.