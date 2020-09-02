"Ростов" узнал возможных соперников по отбору Лиги Европы

Футбольный клуб "Ростов" встретится в третьем (предпоследнем) раунде квалификации Лиги Европы с победителем противостояния между "Кайратом" (Казахстан) и его соперником по второму этапу отбора. Жеребьевка состоялась накануне в швейцарском Ньоне.

Оппонентом "Кайрата", за который с недавних пор выступает бывший форвард московского ЦСКА Вагнер Лав, станет триумфатор пары первого раунда между "Маккаби" (Хайфа, Израиль) и "Железничаром" (Босния и Герцеговина). Встреча команд должна была пройти 27 августа в Хайфе, но была перенесена из-за случаев заражения коронавирусом в составе клуба из Сараева. Добавим, что все противостояния первых трех квалификационных раундов состоят из одного поединка. "Ростов" свой матч сыграет дома 24 сентября.

Напомним, что московское "Динамо" встретится во втором этапе отбора Лиги Европы с тбилисским "Локомотивом" 17 сентября в столице Грузии. В случае успеха "бело-голубые" сыграют в следующем раунде с победителем пары "Теута" (Албания) - "Гранада" (Испания).

- Понятно, что целенаправленно мы тбилисский "Локомотив" не изучали. В ближайшие дни обязательно посмотрим их игры. Поэтому в данном случае могу сказать только общие слова о грузинском футболе: там всегда хватало хороших, техничных игроков, а команды стараются больше действовать в атаке. Мы с уважением относимся к каждому сопернику. Будем серьезно готовиться, - приводит слова главного тренера "Динамо" Кирилла Новикова пресс-служба "бело-голубых" в "Инстаграме".

Добавим, что в групповой этап Лиги Европы прямую путевку по итогам прошлого сезона получил ЦСКА.