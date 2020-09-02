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Рубрика: Спорт

Кто против

"Ростов" узнал возможных соперников по отбору Лиги Европы
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 195(8249)
Футбольный клуб "Ростов" встретится в третьем (предпоследнем) раунде квалификации Лиги Европы с победителем противостояния между "Кайратом" (Казахстан) и его соперником по второму этапу отбора. Жеребьевка состоялась накануне в швейцарском Ньоне.

Оппонентом "Кайрата", за который с недавних пор выступает бывший форвард московского ЦСКА Вагнер Лав, станет триумфатор пары первого раунда между "Маккаби" (Хайфа, Израиль) и "Железничаром" (Босния и Герцеговина). Встреча команд должна была пройти 27 августа в Хайфе, но была перенесена из-за случаев заражения коронавирусом в составе клуба из Сараева. Добавим, что все противостояния первых трех квалификационных раундов состоят из одного поединка. "Ростов" свой матч сыграет дома 24 сентября.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Напомним, что московское "Динамо" встретится во втором этапе отбора Лиги Европы с тбилисским "Локомотивом" 17 сентября в столице Грузии. В случае успеха "бело-голубые" сыграют в следующем раунде с победителем пары "Теута" (Албания) - "Гранада" (Испания).

- Понятно, что целенаправленно мы тбилисский "Локомотив" не изучали. В ближайшие дни обязательно посмотрим их игры. Поэтому в данном случае могу сказать только общие слова о грузинском футболе: там всегда хватало хороших, техничных игроков, а команды стараются больше действовать в атаке. Мы с уважением относимся к каждому сопернику. Будем серьезно готовиться, - приводит слова главного тренера "Динамо" Кирилла Новикова пресс-служба "бело-голубых" в "Инстаграме".

Добавим, что в групповой этап Лиги Европы прямую путевку по итогам прошлого сезона получил ЦСКА.

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