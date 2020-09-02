Несмотря на различные меры, принимаемые властями Киргизии, экономика республики пока не может справиться с негативным влиянием пандемии. Согласно данным правительства КР, в январе - июле текущего года реальный объем внутреннего валового продукта страны снизился на 6,1 процента. Однако эти цифры могли бы быть еще тревожнее. Сокращение ВВП удалось ощутимо снизить благодаря золотодобыче на крупнейшем на Тянь-Шане руднике "Кумтор". Если не учитывать его работу и деятельность смежных с ним предприятий, то объем внутреннего валового продукта Киргизии уменьшился на 7,7 процента.

По версии аналитиков Евразийского банка развития, пандемия нанесла Киргизии ущерб значительно больший, чем другим государствам ЕАЭС. Экономическая активность в республике сокращалась несколько быстрее, чем в остальных странах интеграционного объединения.

По словам главы Национального банка Толкунбека Абдыгулова, происходящее - следствие того, что республика остается подверженной влиянию не только внутренних, но и внешних факторов. В их числе можно упомянуть снижение торговли с основными экономическими партнерами, закрытие границ, сокращение денежных переводов от трудовых мигрантов, благодаря которым в последние годы в Киргизии поддерживался рост потребления.

В руководстве Нацбанка (НБ) Киргизии надеются, что в течение ближайших месяцев ситуация заметно изменится. "По мере возобновления работы бизнеса видно, что объем ВВП может восстановиться быстрее, чем ожидали эксперты", - утверждает глава НБ КР.

Некоторые международные институты в то же время смотрят на ситуацию в Киргизии более пессимистично. Несколько дней назад Азиатский банк развития (АБР) и ПРООН (Программа развития ООН) опубликовали исследование, подготовленное совместно с Институтом исследований экономической политики при минэкономики КР. Согласно их оценкам, объем ВВП республики по итогам года может сократиться на десять процентов, денежных переводов от мигрантов - на четверть, а уровень безработицы - при наихудшем сценарии - вырастет на 21 процент.

Постоянный представитель ПРООН в КР Луиз Чемберлен и глава постпредства АБР в республике Кэндис МакДэйган объясняют это потерями, которые Киргизия понесла из-за пандемии в основных секторах экономики - сферах туризма, торговли, строительства и потребительских услуг.

- Правительство республики уже предприняло важные шаги для преодоления кризиса COVID-19, но еще больше предстоит сделать, - полагают эксперты. - Правительство должно рассмотреть дальнейшие варианты политики для укрепления системы здравоохранения страны, стимулирования роста микропредприятий, и поддержки возвращающихся мигрантов (а также граждан находящихся за границей, которые хотели бы вернуться домой).

Немногим ранее своим прогнозом о влиянии пандемии на развитие экономики Киргизии поделился Всемирный банк. Его специалисты, в отличие от коллег из других международных институтов, склонны к сдержанному оптимизму. По их оценкам, к концу года объем внутреннего валового продукта республики сократится на четыре процента. Но в первой половине 2021-го экономика начнет стремительно восстанавливаться, а к началу 2022-го реальный рост ВВП составит уже 5,6 процента, что выше показателей предыдущих лет.

Прямая речь

Сооронбай Жээнбеков, президент КР

Нам необходимо провести комплексный анализ влияния ситуации с коронавирусной инфекцией не только на систему здравоохранения, но и на экономику и социальную сферу. Нужно разработать детальный план мероприятий для усиления мер по сокращению дефицита бюджета и объемов теневой экономики. Особое внимание следует обратить на обеспечение продовольственной безопасности, пополнение материальных резервов запасами зерна и лекарств. Не менее важно усилить профилактические и санитарные меры в регионах, чтобы не допустить ухудшения ситуации. В связи с этим правительству необходимо своевременно обеспечить не только финансирование работ по капитальной реконструкции больниц, но и подготовку отраслей, учреждений социальной сферы, в особенности медицинских объектов, к прохождению осенне-зимнего периода.