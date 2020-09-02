По версии аналитиков Евразийского банка развития, пандемия нанесла Киргизии ущерб значительно больший, чем другим государствам ЕАЭС. Экономическая активность в республике сокращалась несколько быстрее, чем в остальных странах интеграционного объединения.
По словам главы Национального банка Толкунбека Абдыгулова, происходящее - следствие того, что республика остается подверженной влиянию не только внутренних, но и внешних факторов. В их числе можно упомянуть снижение торговли с основными экономическими партнерами, закрытие границ, сокращение денежных переводов от трудовых мигрантов, благодаря которым в последние годы в Киргизии поддерживался рост потребления.
В руководстве Нацбанка (НБ) Киргизии надеются, что в течение ближайших месяцев ситуация заметно изменится. "По мере возобновления работы бизнеса видно, что объем ВВП может восстановиться быстрее, чем ожидали эксперты", - утверждает глава НБ КР.
Некоторые международные институты в то же время смотрят на ситуацию в Киргизии более пессимистично. Несколько дней назад Азиатский банк развития (АБР) и ПРООН (Программа развития ООН) опубликовали исследование, подготовленное совместно с Институтом исследований экономической политики при минэкономики КР. Согласно их оценкам, объем ВВП республики по итогам года может сократиться на десять процентов, денежных переводов от мигрантов - на четверть, а уровень безработицы - при наихудшем сценарии - вырастет на 21 процент.
Постоянный представитель ПРООН в КР Луиз Чемберлен и глава постпредства АБР в республике Кэндис МакДэйган объясняют это потерями, которые Киргизия понесла из-за пандемии в основных секторах экономики - сферах туризма, торговли, строительства и потребительских услуг.
- Правительство республики уже предприняло важные шаги для преодоления кризиса COVID-19, но еще больше предстоит сделать, - полагают эксперты. - Правительство должно рассмотреть дальнейшие варианты политики для укрепления системы здравоохранения страны, стимулирования роста микропредприятий, и поддержки возвращающихся мигрантов (а также граждан находящихся за границей, которые хотели бы вернуться домой).
Немногим ранее своим прогнозом о влиянии пандемии на развитие экономики Киргизии поделился Всемирный банк. Его специалисты, в отличие от коллег из других международных институтов, склонны к сдержанному оптимизму. По их оценкам, к концу года объем внутреннего валового продукта республики сократится на четыре процента. Но в первой половине 2021-го экономика начнет стремительно восстанавливаться, а к началу 2022-го реальный рост ВВП составит уже 5,6 процента, что выше показателей предыдущих лет.
Сооронбай Жээнбеков, президент КР
Нам необходимо провести комплексный анализ влияния ситуации с коронавирусной инфекцией не только на систему здравоохранения, но и на экономику и социальную сферу. Нужно разработать детальный план мероприятий для усиления мер по сокращению дефицита бюджета и объемов теневой экономики. Особое внимание следует обратить на обеспечение продовольственной безопасности, пополнение материальных резервов запасами зерна и лекарств. Не менее важно усилить профилактические и санитарные меры в регионах, чтобы не допустить ухудшения ситуации. В связи с этим правительству необходимо своевременно обеспечить не только финансирование работ по капитальной реконструкции больниц, но и подготовку отраслей, учреждений социальной сферы, в особенности медицинских объектов, к прохождению осенне-зимнего периода.