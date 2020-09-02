Сборная России по футзалу встретится с Францией и Грузией на групповом этапе квалификации чемпионата Европы-2022. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, прошедшей накануне в Ньоне.

Наша команда попала во вторую группу, четвертым участником которой станет победитель противостояния Армения - Болгария. Матчи группового раунда квалификации состоятся в период с 6 декабря этого года по 14 апреля 2021 года.

Восемь лучших сборных группового раунда и шесть сильнейших сборных, занявших второе место, пробьются в финальную часть первенства Европы. Оставшиеся два участника, ставшие вторыми, разыграют еще одну путевку на турнир в стыковых поединках.

Чемпионат Европы пройдет с 9 января по 6 февраля 2022 года в Нидерландах.