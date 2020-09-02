Сборные Беларуси и России проведут матчи в Лиге наций

Футбольный мир потихоньку возвращается в привычное русло: вовсю идут матчи квалификации еврокубков, возобновились сезоны в ведущих лигах. На этой неделе впервые в календарном году сыграют и национальные сборные. Выйдут на поле и белорусы, и россияне, которым предстоят баталии в Лиге наций.

Когда в конце весны Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение доиграть сезон, остановленный из-за пандемии коронавируса, представители всех ведущих команд задавались вопросом: а что будет со сборными? Клубы и раньше не очень охотно отпускали своих игроков в национальные команды, а сейчас, с учетом сверхплотного графика, этот вопрос вновь обрел актуальность.

В дело пришлось вмешаться даже высшей футбольной инстанции - Международной федерации футбола (ФИФА). После долгих консультаций были внесены изменения в расписании встреч сборных. Это решение предусматривает индивидуальный и гибкий подход к календарю матчей и учитывает региональные особенности распространения коронавируса.

В частности, окно для игр с 31 августа по 8 сентября этого года было перенесено на период с 24 января по 1 февраля 2022 года. Это означает, что в сентябре не предусмотрено обязательное освобождение игроков из клубов для команд ассоциаций - членов всех конфедераций, кроме УЕФА. Так что болельщики европейских сборных смогут полюбоваться своими лидерами.

Выходит, что Лига наций - турнир, созданный лишь в 2018 году, войдет в историю. Он станет первым соревнованием национальных команд после коронавируса. И в нем примут участие как россияне, так и белорусы.

Сборная России примет Сербию, а Беларусь сыграет дома с Албанией

Для Беларуси Лига наций - реальный шанс попасть на крупные международные турниры. К слову, подопечные Михаила Мархеля все еще претендуют на выход в финальную часть чемпионата Европы, которая была перенесена на следующее лето. Для этого им надо выиграть в двух матчах финала плей-офф Лиги наций, которые пройдут в ноябре (должны были состояться в марте, но перенесены из-за коронавируса). Первым соперником белорусов будут грузины. В случае победы команда сыграет с победителем пары Косово - Северная Македония.

Ну а пока Беларусь готовится к матчам первого тура группового этапа Лиги наций. Уже завтра ей предстоит встретиться дома с Албанией, а в воскресенье она отправится в гости в Казахстан. Россияне сыграют сегодня с сербами, а шестого сентября на выезде с венграми.

Своими ожиданиями от предстоящих встреч сборных Беларуси и России в Лиге наций, о состоянии мирового футбола в целом с "СОЮЗом" поделился один из лучших игроков в истории России, бывший полузащитник "Спартака" и "Сельты", двукратный чемпион СССР, победитель Кубка Португалии, чемпион Европы среди молодежных команд Александр МОСТОВОЙ.

Как вам футбол после пандемии? Все потихоньку возвращается к тому, как было раньше?

Александр Мостовой: Можно и так сказать, хотя главное все равно пока не вернулось, - количество болельщиков на трибунах. И это сильно бьет по атмосфере, да и по результатам некоторых команд. Особенно когда ты дома играешь. Есть ощущение некого равновесия: все в равных условиях, без зрителей или почти без зрителей. Но, в принципе, все мы рады, что футбол живет. Еврокубки завершили свой сезон, сборные выйдут на поле.

УЕФА раздумывал над отменой Лиги наций. А как вы считаете: этот турнир нужен?

Александр Мостовой: Мы на эту тему говорим с момента создания Лиги наций. И до сих нет однозначного ответа на ваш вопрос. Я на днях был на одной программе и в шутку сказал: ребят, давайте сейчас выйдем из студии и спросим у людей: кто играл в финале первого розыгрыша Лиги наций и кто в нем победил? Я у трех человек поинтересовался, и никто не ответил. Почему этот турнир придумали? УЕФА говорил: для того, чтобы интерес к товарищеским матчам возрос. Плюс это новый трофей, большие деньги, бизнес. Вот мы все радуемся, что в Лиге наций у нашей сборной сильные соперники - Сербия, Венгрия и Турция. Но ведь примерно такие же команды будут у нас и в отборочном цикле чемпионата мира-2022.

Лига наций - это шанс для таких команд, как Беларусь, которая пробилась в плей-офф и может выйти в финальную часть чемпионата Европы.

Александр Мостовой: Это да. Такие сборные получают шанс пробиться в элиту. Но системы я тут не вижу. Ведь не важно, маленькая страна или нет: если у нее сильная сборная, она добьется своего. Возьмите Хорватию. Там население как один район Москвы (смеется). А посмотрите на результаты и на то, какие там футболисты. Все зависит от подготовки, инфраструктуры.

Как относитесь к рейтингу ФИФА? Он показывает реальный уровень сборных? Отношение к нему разное.

Александр Мостовой: Футбольные люди на эту тему постоянно дискутируют. Конечно, приятно, когда ты смотришь на рейтинг, а у тебя там хорошие позиции. Это как мы ехали на чемпионат Европы в 1996 году, будучи вторыми в рейтинге. Представляете? Но сейчас все запутано, тем более с появлением Лиги наций. А так первая десятка плюс-минус никогда не меняется. А дальше случаются сюрпризы.

Уровень сборных может сейчас упасть, так как из-за плотного графика игроки будут приезжать более уставшими, чем раньше?

Александр Мостовой: Есть такая проблема. Если брать российскую сборную, то сезон стартовал, и мы более-менее понимаем, кто в каком состоянии. А что касается сербов, то я недавно сидел и думал: а кто же там играет? Нет, у них всегда были сильные команды, как на взрослом, так и молодежном уровне. Но сейчас, на мой взгляд, у нее нет звезд уровня Ивановича. Однако это не говорит о том, что мы легко выиграем. Посмотрим, как все сложится...