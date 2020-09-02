Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков одобрил поправки в закон о Счетной палате (СП). Госорган, отвечающий, в том числе, за контроль использования бюджетных средств, лишили нескольких функций. Изменения еще во время их обсуждения вызвали много споров. Как сообщили в СП, прийти к компромиссу во время рассмотрения документа удалось не сразу.

После того как глава государства подписал нормативно-правовой акт о внесении поправок, из основных видов деятельности Счетной палаты исключили аудит предприятий и организаций независимо от формы собственности, проводимый по запросам силовиков, омбудсмена и постановлениям судов.

Кроме того, отныне контрольные проверки, не включенные в план работы СП, будут проводиться только по поручению главы государства, парламента и правительства. Правоохранительные органы, если они возбудили уголовные дела в отношении каких-либо структур, подозреваемых в незаконном использовании бюджетных средств, из этого списка исключены.

Комментируя внесенные поправки, авторы законопроекта разъяснили, что прокуратура, финансовая полиция или министерство внутренних дел должны привлекать для этого только частные аудиторские компании.

По мнению адвоката Даврана Умарова, некоторые поправки в законе о Счетной палате могут спровоцировать проблемы.

- В Уголовно-процессуальном кодексе КР и раньше было предусмотрено проведение независимой экспертизы, - сказал "РГ" юрист. - Правоохранительные органы в любом случае обращаются в Государственный центр судебных экспертиз. Однако если по каким-то причинам его выводы суду покажутся неубедительными, назначается повторная проверка. Кто будет ее осуществлять - это на усмотрение сторон. Счетная палата, как известно, проводит аудит использования бюджетных средств. Если в ходе его проведения выявлены хищения, то материалы направляются в правоохранительные органы. Последние теперь должны будут обращаться в частные аудиторские компании. Возникает вопрос, а кто будет оплачивать эти услуги, которые, кстати сказать, не из дешевых. И, наконец, при нашем уровне коррупции надавить на частного аудитора гораздо проще, чем на ревизора СП. Хочу также напомнить, что Счетная палата является независимым высшим органом государственного аудита и в своей деятельности подотчетна главе государства и парламенту, тогда как деятельность частных компаний нацелена исключительно на получение прибыли. Можно ли в этом случае рассчитывать на объективность?

В свою очередь представители бизнес-структур с воодушевлением восприняли внесение поправок, которые, по их мнению, уменьшат давление на предпринимателей со стороны государственных органов.

- Это важное нововведение в законодательстве, которого мы давно ждали, - пояснил исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков. - Проверки Счетной палатой коммерческих структур за последние годы перестали быть редкостью. Аудит проводился как по запросам правоохранительных органов, так и в виде встречных проверок. Бизнесу и без того приходится преодолевать многочисленные бюрократические барьеры, поэтому любое освобождение от проверок пойдет ему на пользу. Особенно от такого трудоемкого и затратного по времени процесса как аудит.

В Торгово-промышленной палате (ТПП) республики также считают, что принятие поправок в закон о Счетной палате выражает интересы большого числа предпринимателей малого и среднего бизнеса страны. По словам президента ТПП Амангельды Давлеталиева, это значительная поддержка бизнес-сообщества республики.