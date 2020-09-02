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02.09.2020 18:10
Рубрика: Общество

Оторваться от гаджета

Сергей Шойгу назвал дату Географического диктанта
Текст: Игорь Елков
Президент Русского географического общества Сергей Шойгу в интервью РИА Новости и "КП" рассказал о роли РГО в истории расширения границ России, призвал оторваться от гаджетов и выразил надежду, что 29 ноября ничего не помешает провести Географический диктант - и не в виртуальном формате.

Встреча была приурочена к 175-летию РГО, которое основал в 1845 году император Николай I. С 2009 года Общество возглавляет Шойгу. По его оценке, люди, создававшие РГО, страстно любили Россию, стремились больше и лучше ее познать. "Открывали все новые и новые просторы, организовывали экспедиции, которые принесли и славу государству Российскому, и присоединение территорий, - отметил президент РГО. - Первооткрывателям просто было невероятно интересно. Так и сегодня - мы ищем и поддерживаем тех, кому интересно. Собираем их, организуем, проводим исследования. Хотим, чтобы у них глаза горели".

Фото: iStock
В Цифровом Диктанте 2020 приняли участие более 330 тысяч человек

И горящими глазами надо смотреть на реальный мир, а не на экраны смартфонов. Ведь по мнению главы РГО, за счет гаджетов и потока часто ненужной информации нам кажется, что мы живем насыщенно, бурно. А на самом деле "коротко и неподробно".

Сергей Шойгу раскритиковал современные учебники географии. "В старых во главу угла ставилось познание, рассказывалось о том, чем ты можешь гордиться. А сейчас многим издателям важна прибыль, а не содержание. Поэтому мы просим министерство просвещения предусмотреть механизм, чтобы РГО рецензировало учебники", - сообщил Шойгу.

Общество Образование

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