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02.09.2020 10:31
Рубрика: Власть

Сергей Шойгу назвал смартфоны главными врагами путешественников

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сергей Шойгу, более десяти лет являющийся главой Русского географического общества, считает, что путешествия через экраны гаджетов создают только иллюзию насыщенно жизни. Ничего не сравнится с тем, чтобы увидеть новое место своими глазами.

Фото: Олег Корякин/РГ
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- Наш главный враг - вот он (смартфон - прим. "РГ"), - приводит слова Сергея Шойгу kp.ru. Он пояснил, что человек, полистав чьи-то фотографии из путешествия, может посчитать, что он все уже видел, и самому в это место уже ехать незачем.

- Я свою задачу вижу в том, чтобы он понял, как много теряет. То, что он на экране увидел, - это ягодка на зубочистке, а в реальности там - ягодное поле, и туда надо ехать и смотреть, - рассказал Сергей Шойгу.

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