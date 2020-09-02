Сергей Шойгу назвал смартфоны главными врагами путешественников

Сергей Шойгу, более десяти лет являющийся главой Русского географического общества, считает, что путешествия через экраны гаджетов создают только иллюзию насыщенно жизни. Ничего не сравнится с тем, чтобы увидеть новое место своими глазами.

- Наш главный враг - вот он (смартфон - прим. "РГ"), - приводит слова Сергея Шойгу kp.ru. Он пояснил, что человек, полистав чьи-то фотографии из путешествия, может посчитать, что он все уже видел, и самому в это место уже ехать незачем.

- Я свою задачу вижу в том, чтобы он понял, как много теряет. То, что он на экране увидел, - это ягодка на зубочистке, а в реальности там - ягодное поле, и туда надо ехать и смотреть, - рассказал Сергей Шойгу.